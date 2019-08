Te a kukába dobnád, ő meglátja benne az értéket

A világon talán nincs nagyobb rajongója a félresikerült és furcsa amatőr képeknek mint Erik Kessels holland művész, formatervező, kurátor, gyűjtő. Ha a „talált fotográfia” műfajáról beszélünk, akkor a neve megkerülhetetlen. Kessels magát vizuális régészként emlegeti: ő az, aki ha olyan régi fotókra bukkan egy bolhapiacon, tudományos, nyilvános- és magángyűjteményekben, esetleg az interneten, amik valószínűleg már senkinek nem kellenek, minták után kutatva történetet kanyarint köréjük, új kontextusba helyezi azokat.

Mindezt úgy, hogy egy ismeretlen házaspár rosszul retusált fotóira is azt mondjuk, hogy igen, ez művészet, hogy aha-élmény még akkor is megvan, ha a saját családi albumunkból minden különösebb lelkiismeret-furdalás nélkül szanálnánk ezeket a fényképeket. Ő tudja, hogy valamit úgyis el lehet rontani, hogy a végeredmény jó lesz, hogy a és a megfelelő körítéssel mindent izgalmassá lehet tenni.

Erre a legjobb példa az In Almost Every Picture, vagyis Szinte minden képen című sorozata, ami most tart a tizenhetedik projektnél. Minden akkor kezdődött, amikor 1999-ben egy spanyol bolhapiacon felfedezett egy négyszáz képből álló anyagot egy hölgyről, akit férje 12 éven át fotózott. A képeket rendezgetve észrevett olyan mintákat, ami talán a házaspárnak sem tűnt fel, hogy hogyan lettek a közeli, fürdőruhás képekből olyan fotók, amint az asszony egyre jobban fel van öltözve és egyre távolabbról látható. Van, amikor nem kell keresni a szervezőerőt, amikor teljesen egyértelmű, mi a koncepció, de ha nem lenne valaki, aki elég érdekesnek, furcsának találja az a sorozatot ahhoz, hogy a nyilvánosság számára is elérhetővé tegye, akkor mondjuk soha nem ismernénk meg milyen művészi magasságokba emelkedhet például egy floridai házaspár, akinek vízfétise van vagy egy holland nő, aki imádott céllövöldébe járni.

Az Erik Kessels több élete című kiállítást, aminek Claudia Küssel a kurátora, augusztus 18-ig lehet megtekinteni a Mai Manó Házban. Az In Almost Every Picture 17 projektje mellett először és csak a tárlaton látható Kessels egy új videómunkája, illetve a nagyközönség megismerheti két új fotókönyvét: a kifejezetten Budapesthez kötődő Budapest Beauties és a Hórusz Archívum közreműködésével összeállított legújabb kiadványa az In almost every picture című sorozatban.

Szinte minden képen című sorozat egyik talán legismertebb darabja. Egy floridai házaspár, Fred és Valerie számára egyfajta fétis az, hogy a férj a vízben fotózza feleségét. Teljesen mindegy, hogy tél van vagy nyár, hogy otthon vannak vagy éppen nyaralnak, hogy látja őket valaki vagy nem. (Fotó: Erik Kessels)

(Fotó: Erik Kessels) Ennek a fotónak a másai egyébként feltűntek Stella McCartney 2013-as nyári kampányában . A pár egyáltalán nem bánta, hogy "lekoppintották" a koncepciójukat, csak az zavarta őket egy kicsit, mintha a modellek nem élveznék annyira, hogy a vízben kell állniuk. A több éves fotósorozat első képein Valerie egyébként még bikiniben pancsol, innen jutottak el addig, hogy teljesen felöltözve, mindenféle kiegészítővel áll modellt.

Szinte minden képen tizedik sorozatában a montreali Au Lutin Qui Bouffe étterem malacokat cumiztató vendégeiről készült fényképek kaptak a helyet. A hagyományt egy helyi fotós, Jean-Paul Cuerrier indította el még 1938-ban, és ő készítette az összes felvételt 1973-ig bezárólag. A fotókat Michel Campeau gyűjtötte össze, miután rájött, nemcsak édesanyjáról készült olyan fotó, amin kezéből cumiztatja a nyakában piros szalagos kisállatot. (Fotó: Erik Kessels)

A Szinte minden képen sorozat olyan portrék gyűjteményével indult, amiket egy asszonyról készített a férje 12 éven keresztül. Sajnos már egyikük sem élt, amikor Erik Kessels a nyomukra bukkant. A fotó szerint érdekes volt megfigyelni, ahogyan évről-évre az asszony egyre kisebb és kisebb lett a képeken. (Fotó: Erik Kessels)

A Szinte minden képen negyedik albumában egy kétpetéjű ikerpár portréi láthatóak az 1940-es évekből. A fotókon a második világháború is egyre jelentősebb szereplő lesz, majd egyszer csak az egyik fényképen már csak egy testvér szerepel. (Fotó: Erik Kessels)

Szinte minden képen #7 egy holland nő, Ria van Dijk története egy vásári céllövölde szemszögéből. Az első kép 1936-ban készült,amikor van Dijk 16 éves. Utána minden évben készült róla egy ilyen fotó. A képek eredetijét egy neves művészeti múzeum is megvásárolta, a hölgy az összeget pedig arra a költötte, hogy annak az idősek otthonának lakóival, ahol ő is él, jókat egyenek és kiránduljanak. (Fotó: Erik Kessels)

A Szinte minden képen #14 fényképeit Toon Michiels fotós fedezte fel valamikor a nyolcvanas években. Ez egy tökéletes példa arra, hogyan lesz a hulladékból művészet. Valószínűleg tengerparti fotós vágta ki a képeken szereplők portréját kör alakban, hogy kitűzőként értékesítse azokat. (Fotó: Erik Kessels)

A Szinte minden képen sorozat nyolcadik részében egy japán nyúl, Oolongot láthatjuk. Gazdája, Hironori Akutagawa 1999-től kezdve több száz képet készített az állatról, aminek szokatlanul lapos koponyája ideálisnak bizonyult különféle tárgyak egyensúlyozására. (Fotó: Erik Kessels)

Egy New Yorki-család az évek során rengeteg képet készített fekete kutyájukról. Egy gond volt csak, a kedvencük a legtöbb képen csak egy fekete paca, ugyanis a kamerájuk alkalmatlan volt egy szép napnál csak egy kicsit is sötétebb fényviszonyok közötti fényképezésre. (Fotó: Erik Kessels)

"Mégis az eredmény egy rakás gyönyörűen elhibázott kép, melyeken a családi kedvenc titokzatos és jelentőségteljes homályba burkolózik. A képeket nézve - a folyamatos mosolygás mellett - már szinte minket is gyötör a kíváncsiság, hogy vajon látni fogjuk-e valaha ezt a fekete kutyahőst, amikor egyszercsak hirtelen felbukkan a sorozat végén" - nyilatkozta Kessel a Szinte minden képen sorozat kilencedik gyűjteményéről. (Fotó: Erik Kessels)

A Szinte minden képen tizenötödik kötetében a Hórusz Alapítvány gyűjteményéből készült képekkel találkozhatunk. Ennek főszereplője egy férfi, akinek - Erik Kessels feltételezése szerint - egy korábbi partnerét minden képről kisatírozta egy féltékeny feleség. A szeretet és a gyűlölet játéka ez - mondta. (Fotó: Erik Kessels)

Az én családom: Akárhányszor a fotós gyermekei játék közben megsérültek, Erik Kessels képet készített róluk. Egy, a Mai Manó Házban tartott előadásán elmondta, a családi fotózás valójában propaganda, csak a legszebb pillanatokat örökítjük meg, a valóságot pedig megtartjuk magunknak. (Fotó: Erik Kessels)

Szinte minden képen sorozat tizenharmadik gyűjteményét a képkészítés történetének leggyakoribb hibájának szentelte, ez pedig az óriás ujj támadása. Amióta az emberek fotóznak, az ujjak állandói szereplői a képeinknek, és hosszú ideig a kameraszíjak is rendszeresen felbukkantak a fényképeken, de a technika fejlődésével ezek szépen-lassan eltűntek a megörökített pillanatokról. (Fotó: Erik Kessels)

Erik Kessels Mai Manó Házban tartott roppant szórakoztató előadását itt megnézheti.