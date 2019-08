Gázmaszk, védőszemüveg és házi pajzs nélkül sokan el sem indulnak

A kábelkötözőknek is egészen új szerep jut a tüntetések alatt. Ahogy 2014-ben, most is ezekkel erősítik össze a rögtönzött barikádelemeket. Mivel a tüntetések a hongkongi mindennapok részei lettek, és a város megannyi pontját érinthetik, nemcsak azok vásárolnak például gázmaszkot, akik szembe akarnak nézni a rendőrökkel, hanem állítólag olyanok is, akik a biztonság kedvéért viszik magukkal a munkába. A tüntetőkkel szimpatizáló boltosok közül van, aki kitelepül a tiltakozások helyszínére, és ott árul felszereléseket, a diákok pedig még kedvezményt is kapnak tőle. Mostanra azonban sokszor hiánycikkek lettek a teljes arcot befedő gázmaszkok, árusok azt mondják, hogy a rendeléseknek csak a harmadát kapják meg a beszállítóktól, és ennek hátterében a hongkongi vezetés állhat. (Fotó: James Pomfret / Reuters)