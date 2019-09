A bajnokok otthona Afrika szívében

A kenyai sikerek titkát mindenki meg akarja fejteni. Született is már jó néhány magyarázat rá. Ezek egy része könnyen igazolható is. Sok futó gyerekkorában azzal alapozza meg állóképességét, hogy órákat gyalogol vagy fut tanyájukról a távoli iskolába. A magaslaton, kétezer méter felett élő atléták fiziológiás előnyt is élveznek az oxigénszegény környezet miatt, ha tengerszintre mennek versenyezni, ott jobb az oxigénfelvevő képességük. Arra is sokan hivatkoznak, hogy a sok futó miatt, éles a versenyhelyzet, edzéseken is hajtják és motiválják egymást. Ezt használják ki azok is, aki beköltöznek valamelyik edzőtáborba. (Fotó: Franck Fife / AFP)