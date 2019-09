Mosómedve-bandita és élőhalott rovar az év természetfotói között

Szégyenfal (The wall of shame). Csörgőkígyók lenyúzott bőrei egy fehér falra szegezve, mellettük a büszke gyilkosok aláírt, véres kézjegyeivel: a texasi Sweetwater évről évre megrendezett mulatságának fő látványossága ez. A helyiek ősszel benzinnel öntik ki téli odúikból a csörgőkígyókat, hogy aztán több tízezret gyűjtsenek be az állatokból; már ez az eljárás is be van tiltva az USA több államában, nemhogy az, ami utána jön. A fesztivállátogatók szórakoztatására lefejezik a kígyókat, és aki eleget fizet, maga nyúzhatja le a bőrt a megcsonkított testekről. A fesztivál támogatói szerint minderre az emberek, háziállatok és a lábasjószág védelme miatt van szükség, az ellenzők szerint viszont az egész káros az ökoszisztémára, ráadásul embertelen is. A fotóst az döbbentette meg a leginkább, hogy több kézjegy gyerekeké volt a falon. (Fotó: Jo-AnneMcArthur / Wildlife Photographer of the Year)