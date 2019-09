Festményszerű drónos fotókon az ember által átalakított tájak

A fotós olyan vidékeket járt be Zaragoza és Toledo környékén, ahol a hegyek és a kiszáradt vízfolyások között mezőgazdasági területeket alakítottak ki a helyi farmerek. A képeken csak kétféle növénykultúrát lehet látni; olajfa-ültetvényeket, amelyek tűrik a nagy hőséget, és búzát, amely már nyár elején, a nagy szárazság előtt beérik. Az itt élő növények a talaj nedvességtartalmának és a vízfolyások hordalékanyagában lévő tápanyagoknak köszönhetően vészelik át a száraz nyári időszakot. Radisics Milán egyébként hosszú és aprólékos kutatómunkával, műholdas térképeken választotta ki a legérdekesebb területeket. A National Geographicnak is dolgozó fotós két alkalommal is járt a helyszínen. Egy autós túra során 10 ezer kilométernél is hosszabb utat tett meg alig több mint két hét alatt. Egye-egy helyen akár napokon át várt arra, hogy a lehető legjobb fényviszonyok között készíthesse el a képeket.

A helyi gazdálkodók valószínűleg nem is tudják, hogy a levegőből absztrakt festménynek tűnik a munkájuk. A légi perspektíva síkba tömöríti a tájat, a tér és az idő eltűnik. Ha a néző nem ismeri a háttérsztorit, nem is feltétlenül tudja eldönteni, hogy valamilyen geológiai-mezőgazdasági képződményt lát, vagy egy modern festményt. Hiszen a fotókról eszünkbe juthatnak Picasso vagy Miró a 20. század első harmadában készült kubista, szürrealista alkotásai. De az 1950-es évek absztrakt expresszionista festményeivel talán még nagyobb a hasonlóság.

A képek valójában légifotók sokaságából álló úgynevezett kompozit képek, amelyek közül a legnagyobbak 100 megapixel felbontásúak. A nagy felbontás lehetővé teszi az emberméretű, másfél méteres nagyításokat is. Radisics Milán sorozata része a művész Water.Shapes.Earth nevű projektjének, amely bemutatja, hogyan alakítja a víz a bolygónkat, emellett pedig dokumentálja, hogy a klímaváltozás miatt egyes területeken mekkora küzdelemre van szükség az aszályok okozta vízhiány problémájának kezeléséhez.

A SUR/REAL LANDS sorozat 18 képe, valamint a művész 37. Magyar Sajtófotó Pályázaton Nagydíjat nyert sorozatának néhány fotója október 6-ig a Faur Zsófi Galériában is látható.

Valdecelada



A változatos domborzatú tájon a művelés során feltárulnak a talaj különböző színű rétegei, amelyeket évezredekkel ezelőtti folyók raktak le az Ebro vízgyűjtő területén.



Peñalba, Huesca, Spanyolország. 2018.12.29.

A képen látható terület szélessége: 738 m. (Fotó: Radisics Milán)

Val de San Jorge



Sziklás dombokon álló fák alkotnak mikro-szigeteket a frissen megművelt mezőgazdasági területen Pina de Ebro térségben, Bujaraloz közelében.



Zaragoza, Spanyolország. 2018.12.29.

A képen látható terület szélessége: 521 m. (Fotó: Radisics Milán)

Barranco del Tollo



A száraz repedések és a búzamezők absztrakt mintái a dombos területet keresztül szelve felfedik, hol folyt egykoron a patak, és hol rakta le hordalékként a termő táptalaj alapjait.



Botorrita, Zaragoza, Spanyolország. 2018.12.30.

A képen látható terület szélessége: 790 m. (Fotó: Radisics Milán)

Sierra del Romeral



Apró parcellák tele olajfákkal a Romeral-hegy lankáin, amelyeket megvilágítanak a nyugvó nap utolsó, és egyben a 2018-as év legutolsó sugarai.



El Romeral, Toledo, Spanyolország. 2018.12.31.

A képen látható terület szélessége: 1584 m. (Fotó: Radisics Milán)

Val de Carro



Sötét, száraz növényzettel borított dombok közt terülnek a megmunkált mezők, ahol frissen kibújt búzaszálak zöldellnek.



Pina de Ebro térsége, Bujaraloz közelében. Zaragoza, Spanyolország. 2018.12.29.

A képen látható terület szélessége: 775 m. (Fotó: Radisics Milán)

Valdecarábanos



Olajfa ültetvények és búzamezők mintázata Madridtól délre, a Cedrón folyó vízgyűjtő területén, ahol ez a két kultúra képes átvészelni a nagy szárazságot és a magas nyári hőmérsékletet.



Huerta de Valdecarábanos, Toledo, Spanyolország. 2018.12.31.

A képen látható terület szélessége: 1400 m. (Fotó: Radisics Milán)

El Meridiano



Esti órákban fotózott frissen művelt búzamező absztrakt formái. A szintek közötti lépcsők a légi perspektívának köszönhetően vonallá változtak és egyben a víz megtartásában is fontos szerepet játszanak. Érdekesség, hogy a greenwichi délkör a kép bal harmadán található tekebábu alakú formát szeli át.



Candasnos közelében, Huesca, Spanyolország. 2018.12.28.

A képen látható terület szélessége: 413 m. (Fotó: Radisics Milán)

Esquivias



Apróra darabolt parcellák segítségével próbálják kiegyenlíteni a lankás terepet a ritkán előforduló csapadék megtartása érdekében. A föld szürkés színét a talajban található bórax okozza.



Esquivias, Toledo, Spanyolország. 2018.12.31.

A képen látható terület szélessége: 793 m. (Fotó: Radisics Milán)

Peñalba Soleado



A változatos domborzatú tájon a művelés során feltárulnak a talaj különböző színű rétegei, amelyeket évezredekkel ezelőtt folyók raktak le az Ebro vízgyűjtő területén, láthatóvá téve a domborzat amorf alakzatait.



Peñalba, Huesca, Spanyolország. 2018.12.29.

A képen látható terület szélessége: 783 m. (Fotó: Radisics Milán)

Valdemoracho #1



Learatott búzamezők foltjai a dombok lankáin, ahol a talaj nedvességtartalma segíti átvészelni az ültetvényeknek a forró száraz nyári időszakot.



Parque Eólico Arias, El Burgo de Ebro, Zaragoza, Spanyolország. 2018.07.14.

A képen látható terület szélessége: 928 m. (Fotó: Radisics Milán)

El Pozo



A táj formavilágát a régen eltűnt patakok és a vulkanikus domborzat határozza meg, a vörös elszíneződést pedig a talajban található bauxit magas koncentrációja okozza.



Camino del Pozo mentén, La Guardia, Toledo, Spanyolország. 2018.12.31.

A képen látható terület szélessége: 275 m. (Fotó: Radisics Milán)

Sant Pere de Riudebitlles



Olajfákkal körbeültetett apró szőlő parcellák, amelyeket a felkelő nap első sugarai világítanak meg.



Sant Pere de Riudebitlles, Barcelona, Spanyolország. 2018.12.28.

A képen látható terület szélessége: 865 m. (Fotó: Radisics Milán)

Val de Sonda



Sötét, száraz növényzettel borított dombok között megmunkált mezők vannak, ahol frissen kibújt búzaszálak zöldellnek. A vonalaknak látszó kőfalak tartják meg a vizet.



Villamayor de Gállego, Zaragoza, Spanyolország. 2018.12.30.

A képen látható terület szélessége: 680 m. (Fotó: Radisics Milán)

Calle Collados



Dombok közti lankás területen kialakított búzamezők, ahol a dombokról lezúduló vizek hordalék formájában lerakták a termő táptalaj alapjait.



Jualin, Zaragoza, Spanyolország. 2018.12.30.

A képen látható terület szélessége: 640 m. (Fotó: Radisics Milán)

Casar La Guardia Quadrada



Az apró parcellák az egykori patakoknak és a vulkanikus domborzatnak köszönhetik a formájukat, a talajban található bauxit pedig vörösre színezi a tájat.



Cedrón folyó vízgyűjtő területe, La Guardia, Toledo, Spanyolország. 2018.12.31.

A képen látható terület szélessége: 750 m. (Fotó: Radisics Milán)

A Faur Galériában kiállított fotók közül néhányhoz Augmented Reality (kiterjesztett valóság) animáció is készült, ezek közül az egyik itt látható:











(Borítókép: Camino del Molino - Kikelt búza-parcellák, frissen művelt területek és be nem takarított száraz növényzettel borított szabálytalan alakú földek amorf formáit a néhai patakok és a domborzat alakították. (Villamayor de Gállego, Zaragoza, Spanyolország. 2018.12.29.) A képen látható terület szélessége: 521 m.)