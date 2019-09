A tokiói metró világában van valami földöntúli

"Amire viszont számítottam, be is következett, vagyis hogy eleinte nagyon tartottak tőlem, attól, hogy fényképeket készítek róluk. Kellett egy kommunikációs eszköz, ami ezt a fajta falat lebontja, mert fontos volt számomra, hogy úgy dokumentáljam az embereket egyrészt, ahogy lehetőségem van látni, megpillantani őket, s ugyanakkor volt koncepcióm is, mert a metrómegálló egy bizonyos terében akartam fényképezni, minimális beavatkozással. A harmadik naptól egy helyi tolmács segítette a munkámat, aki közvetítette feléjük, mit is szeretnék. Fontos volt, hogy az alanyok önmaguk maradjanak, és ezt a bizalmi viszonyt a fotózást előtti párbeszéd keszítette elő. Az idő is fontos faktor volt, mert nem állt rendelkezésemre sok belőle egy olyan köztéren, ahol mindenki rohanó tempóban halad."

(Fotó: Hapák Péter)