Az életüket kockáztatják a folyékony aranyért a mézvadászok

A kínai mézről nem sok jó ugrik be a legtöbb embernek. A hamisított mézek dömpingárai a hazai méhészeket kiakasztják, és nyilván a fogyasztónak sem jó az olcsósággal együtt sem, hogy csak mézre hasonlító terméket kapnak. Kínában persze igazi mézek is vannak, elég különlegesek is. Például a Himalája alacsonyabb hegyvonulatain élő vadméhek által termelt sziklaméz. A méz begyűjtése légtornászügyességet és nagy merészséget is igényel, az életveszélyt nem is a megvadult méhek csípései jelentik, hanem a lezuhanás. Kínában is egyre kevesebben vállalják ezt a kockázatot. A Getty fotósa, Kevin Frayer még éppen időben dokumentálta az eltűnőben lévő sziklamézgyűjtés hagyományos mozzanatait.

A méhészkedés kezdetleges, nem túl nagy erőforrásokat igénylő módja a mézrablás, amit már pár évezrede űz is az emberiség. Manapság persze nem ez a fő irány, de a Föld néhány pontján még élnek ezek a hagyományok. A Kína délnyugati részén élő liszu népcsoport is zsákmányol még mézet a méhektől. (Fotó: Kevin Frayer / Getty Images Hungary)

A liszuk a Himalája erdőségeiben keresik meg az óriásméhek fészkeit, amelyekből aztán kilopják a mézet. A bambuszt már a megszerzett méz tárolásához és szállításához vágják ki. (Fotó: Kevin Frayer / Getty Images Hungary)

A mézvadászatot egy kicsit kényelmesebbé teszi, ha sikerül elzavarni a fészkükből a méheket. Ehhez a legcélravezetőbb kifüstölni a rovarokat. Persze még így is rengeteg, több ezer marad a fészeknél, hogy megvédje azt a támadóktól. (Fotó: Kevin Frayer / Getty Images Hungary)

A sziklamézet a Föld legnagyobb mézgyűjtő méhétől, az óriásméhtől (Apis dorsata) lopják el. Az óriásméh a két centiméteres nagyságot is meghaladja, a fészkét rendszerint magas fák koronájába vagy sziklapárkányokra építi. (Fotó: Kevin Frayer / Getty Images Hungary)

A fészkek ember számára nehezen elérhető helyen vannak, sokszor szakadékokba kell kötélhágcsókon és -létrákon leereszkedni hozzájuk. (Fotó: Kevin Frayer / Getty Images Hungary)

A mély szakadékokba való ereszkedéshez elég nagy ügyesség és bátorság kell. Egy rossz mozdulat, és a mézvadász a mélybe zuhan. (Fotó: Kevin Frayer / Getty Images Hungary)

A mézvadászok védőfelszerelést is viselnek, de így sem miindig ússzák meg csípések nélkül a kalandot. Míg dolgoznak, több ezer méh zsong körülöttük, és támadnak is fullánkjaikkal. (Fotó: Kevin Frayer / Getty Images Hungary)

A lépeket a kötéllétrákon imbolyogva próbálják meg begyűjteni. Az egyik méhész egy rúddal veri le a falról a lépeket, míg az alatta függeszkedő egy kosárral kapja el. (Fotó: Kevin Frayer / Getty Images Hungary)

A lépgyűjtés kitartást és kockázatvállalást igényel, nem véletlen, hogy egyre kevesebben űzik ezt a szakmát. (Fotó: Kevin Frayer / Getty Images Hungary)

Egy mézvadászt akár 50 méhcsípés is érhet munka közben. (Fotó: Kevin Frayer / Getty Images Hungary)

Egy-egy lépben több kilónyi méz van, egy nagyobb fészekből akár 45 kiló is kinyerhető. A mézvadászok azonban nem viszik el mindet, az ő érdekük is, hogy fennmaradjon a méhpopuláció a területen, csak így tudják ők is évről évre biztosítani a mézmennyiséget. (Fotó: Kevin Frayer / Getty Images Hungary)

A mézvadászat kimerítő, a légtornász mutatványok mellett gyakran elég hosszú távokat kell gyalogolni ahhoz, hogy kihozzák a mézet az erdőből. Igazi alpinista készségek is szükségesek a munkához. (Fotó: Kevin Frayer / Getty Images Hungary)

A Himalája erdőségei is megszenvedik az ember okozta környezeti hatásokat, a helyi farmerek egyre több növényvédő szert használnak, ami a rovarpopulációkat is pusztítja. A mézvadászok szerint a méhek is fogynak, egyre nehezebb fészkeket találni. (Fotó: Kevin Frayer / Getty Images Hungary)

Mielőtt a piacra viszik a mézet, meg kell tisztítani azokat a lárváktól és belé került szennyeződésektől. (Fotó: Kevin Frayer / Getty Images Hungary)

A sziklamézről úgy tartják, hogy tisztább és egészségesebb, mint a hagyományos mézek, éppen ezért magasabb árat is lehet érte kérni a piacon. Egy kilogrammért közel 15 ezer forintnyi összeget is kifizetnek. (Fotó: Kevin Frayer / Getty Images Hungary)