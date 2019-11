Poklot járva gyógyulnak a joghurtba zokogó anorexiások

(Fotó: Marie Hald)

Hald a Buzzfeednek azt mesélte, hogy a házban az étkezéseket volt a legnehezebb külső szemlélőként végigasszisztálni. Azokkal az adagokkal, amiket az egészséges fotós pillanatok alatt eltüntetett, a lányok egy órán keresztül is elkínlódtak, és amikor végeztek, nyilvánvaló volt, hogy nyomorultul érzik magukat. A házban a reggeli az egyetlen étkezés, ahol a lányok megválaszthatják, mit esznek. A fotón Kaiát látjuk, amint szenved azon a döntésen, mit tegyen a joghurtjára. Az anorexiások többsége elképesztő mennyiségű adatot tárol a fejében a különféle ételek kalóriatartalmáról. Kaia is valószínűleg pontosan tudja, hány kalóriát jelent egy szem mandula vagy egy darabka aszalt barack. Az evést kísérő bűntudat és alig kibírható szorongás miatt egy ilyen helyen az asztal a sírás, az alkudozás és a trükközés terepe. A terápiás központok személyzetének résen kell lennie, és minden elővigyázatosság ellenére találkozhat az ember gusztustalan meglepetésekkel: virágcserépben rohadó, óvatlan pillanatban odalöttyintett roboráló turmixszal, az asztallap aljára kent vajjal. Valakinek egy apró győzelem (a nagy kép felől nézve: apró vereség) volt, hogy kitrükközte: ne kelljen azt a turmixot, azt a vajat megennie. Az evészavaros mindennapoknak ezt az undorító oldalát - és egyébként az egész betegséget - nagyon hitelesen mutatta be a 2017-es Sundance fesztiválon debütált To the Bone című film Lily Collins-szal és Keanu Reeves-szel. Az író-rendező Marti Noxon tudta, miről beszél, kamaszkorában maga is megküzdött a betegséggel.