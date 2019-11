Hülye angolok, angol hülyék - Tony-Ray Jones szemén át

Jones a lóversenyek közönségét is előszeretettel fotózta. A képeit azért is tartja sok fotós inspirációnak, mert úgy tudott ironikus és humoros lenni, hogy közben nem sértő, és mert nosztalgikusak miközben érződik benne a Jones Anglia iránt érzett szenvedélye is. (Fotó: Tony Ray-Jones / Media Museum)