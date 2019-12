Az évszázad árvízétől a Hableány-katasztrófáig

A semmiből a magyar politika egyik meghatározó szereplőjévé vált a Momentum Mozgalom. Fekete-Győr András vezetésével többnyire külföldön tanult és a világot nem a 90-es évekből eredeztető csapat állt össze, és sikeresen adott be népszavazási kezdeményezést, hogy Magyarország ne rendezzen 2024-ben olimpiát. Brutális pénzekről volt szó, bár a kormány saját számításokra alapozva azt állította, hogy az olimpia 770 milliárd forintból megrendezhető, nem volt olyan adat, ami ezt ne cáfolta volna. Sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy akár a háromszorosába is belekerült volna az olimpiai rendezés. A sikeres népszavazási kezdeményezés után a pályázatot a kormány visszavonta feltehetően azért, mert a pályázatnak nem volt meg a szükséges lakossági támogatottsága. A magyar kormány azonban így is rengeteg pénzt áldoz a sportos imázs erősítésére, és az olimpiai pályázatban megjelölt sportlétesítmények közül többet is megépítenek. A Momentum azóta párttá alakult, az idén pedig az ellenzéki oldal egyik meghatározó szereplőjévé vált a választásokon. (Fotó: Huszti István / Index)