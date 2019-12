A bokorban kukkoló puttótól az elszakított vőlegényig

(Fotó: Police.hu)

A szilveszteri bakiparádék hangulatát idéző kép a rendőrség legendásan vicces Twitterére került ki . Idén július óta egyébként már az Instagramon is nyomulnak hasonlóan vicces stílusban, már majdnem 42 ezer követőjük van. De a macskára visszatérve: egy járókelő vette észre még októberben, hogy beszorult a feje a bukóablakba, a kiérkező rendőröket pedig ez a látvány fogadta. Bár elég ijesztően néz ki, de a macska túlélte a dolgot. Ráadásul triplán mázlija volt, mert a ház tulajdonosa elutazott, de így is be tudtak hozzá jutni, és az is mák, hogy egyáltalán észrevette valaki kintről, hogy mibe keveredett szegény feje.