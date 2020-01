Itt nem csak az emberek, a vallások is együtt tudnak élni

A hagyományos kelet-ázsiai buddhista gyakorlat szerint jó karmát jelent a fogságban tartott állatok szabadon engedése. Habár az elmúlt években a szokás gyakorlása drasztikusan visszaesett, a közösségi média segítségével és az online pénzadományozással újra életre tudták kelteni. Ilyenkor lakosok százai gyűlnek össze, hogy elengedjenek 3000 dollár (közel 900 ezer forint) értékben vásárolt halakat, amiket reggel szereztek be a piacról. A vallási okok mellett ez azért is hasznos, mert ezáltal a vizek élővilága is gazdagszik (aminek a horgászok örülnek), illetve az emberek összetartozását is erősíti a közös esemény. (Fotó: Liz Hingley / Martin Parr Foundation)