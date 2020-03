800 ezer afrikai menekült Portugáliában

A Peniche börtön egy másik felvételen.

Ekkor indult meg az a menekültáradat, mely vitte Európába a több, mint egymillió afrikai portugál nagy részét is. Nem volt ez egyedi, Észak-Afrikából is egymillió “feketelábú” francia, “pieds-noirs” tért haza nem sokkal korábban, de a 9 milliós Portugáliában arányaiban ez sokkal többet jelentett. Többségük bizonyára valóban kötődött érzelmileg is gyarmati közösségéhez, és persze Afrikában addig biztos karriert is jelentett nekik önmagában az, hogy fehérek. A függetlenedés egzisztenciális bizonytalanságot jelentett számukra, és a pánikhangulat nem is volt teljesen indokolatlan. Angolában polgárháború volt, innen mentek a legtöbben Portugáliába: 1975 júniusa és novembere között minden nap tíz-húsz repülőgép szállított ezreket “haza”, összesen 260 ezer embert.

(Fotó: Szász Lilla)