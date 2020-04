A World Press Photo 2020 pályázatra idén 24 országból 4300 fotós 74 ezer képe érkezett, a zsűri 44 díjat osztott ki több kategóriában. A világ legfontosabb sajtófotódíja ez, ahol az év legjobb munkáit ismerik el, és ahogy tavaly, úgy idén is született a versenyen magyar győzelem is. A győztes kategóriák között láthatunk Hitler szülinapját éltető szélsőjobboldaliakat, sanyarú traumákat, a szabadság vágyát és a tüntetések erejét, de szerencsére kíváncsi jegesmedvéket is.

Horváth Eszter magyar fotósnak ítélték oda környezet (egyedi) kategóriában idén a World Press Photo díját az északi-sarkvidéki kíváncsi jegesmedvékről készült fotójáért. A képen egy jegesmedve és kölyke vizsgálgatja kíváncsian a Polarstern kutatói által a jégtáblára kihelyezett berendezést, amivel a sarkvidéki klímaváltozást próbálják nyomon követni, és a nyert adatok alapján prognózist készíteni a jégtakaró olvadásáról. (Fotó: Horváth Eszter - New York Times / World Press Photo)

Tavaly október 1-jén a kínai nemzeti ünnep miatt folytatódtak a tüntetések Hongkong utcáin. A Kínai Népköztársaság megalakulásának 70. évfordulóján azért vonultak az utcára az emberek, hogy tüntessenek a demokráciáért és az emberi jogokért. A képen látható nő kezében egy esernyő látható, ami a tiltakozás jelképe. A rendőrség ezen a napon használt először éles lőszert a tüntetők ellen. A fotósorozat első díjat nyert az általános hírek kategóriában. (Fotó: Nicolas Asfouri - AFP / World Press Photo)

2019. május 21-én diákok csapata küzd a rendőrség ellen egy kormányellenes tüntetésen. A tüntetők többször is utcára vonultak, követelték a július 4-én meghirdetett elnökválasztás visszavonását és a polgári demokrácia visszatérését. Farouk Batiche fotóját szintén jelölték az Év Sajtófotója díjra, de végül az azonnali hírek kategóriában nyert. (Fotó: Farouk Batiche - dpa / World Press Photo)

A kortárs kérdések fotósorozat kategória nyertes képeinek egyikén tálib katonák várnak harcra készen egy afganisztáni rejtekhelyen. A tálibok 2019-ben jelentős területeket foglaltak el a már 18 éve zajló afganisztáni háborúban. A képet október végén készítette Lorenzo Tugnoli, azóta idén februárban Zalmay Khalizad, az Egyesült Államok afganisztáni különmegbízottja és Abdul Gáni Baradar tálib molla aláírta a történelmi jelentőségű amerikai-tálib békemegállapodást. (Fotó: Lorenzo Tugnoli - Washington Post / World Press Photo)

Nikita Teryoshin fényképe az egyik a hat Év Sajtófotója-jelölt közül, emellett pedig a kortárs kérdések kategória nyertes képe is. A képen egy üzletember épp biztonságba helyez egy pár gránátvetőt az Abu Dhabi-ban megrendezett Nemzetközi Védelmi Kiállítás és Konferencia (IDEX) után. Az IDEX a közel-kelet legnagyobb fegyverkereskedelmi vására. (Fotó: Nikita Teryoshin / World Press Photo)

Az azonnali hírek második helyezettjének fotóján az látható, amint 2019. január 15-én terrortámadás érte a kenyai főváros központjában, Nairobiban lévő DusitD2 épületegyüttesét. Dai Kurokawa képén éppen egy csapat nőt evakuálnak, közben a biztonsági erők figyelik az épületet. Uhuru Kenyatta kenyai elnök másnapra jelentette be, hogy délelőtt 9 órára sikerült megtisztítani a támadóktól a szállodából, bevásárlóközpontból, irodaházból álló komplexum minden épületét. (Fotó: Dai Kurokawa - European Pressphoto Agency / World Press Photo)

A portré kategória nyertese Adam Ferguson, fotósorozatának egyik képén a 14 éves Jitan látható a kurdisztáni Dohukban. A fiút 2014-ben elrabolták, mára már jobban beszél arabul, mint kurd nyelven. Családjának több tagját máig nem találták meg. (Fotó: Adam Ferguson - The New York Times Magazine / World Press Photo)

A létező legsúlyosabb, 5-ös erősségűvé nyilvánított Dorian hurrikán szeptember 1-jén csapott le a Bahama-szigeteken, óriási károkat okozva. Ramon Espinosa képén önkéntesek sétálnak egy elárasztott úton: a hurrikán legalább 71 ember életét követelte és 9000 otthont rombolt le, ez közel 30 ezer embert érintett. Espinosa fotója harmadik helyezett lett az azonnali hírek kategóriában. (Fotó: Ramon Espinosa - AP / World Press Photo)

A Hitler szülinapja című képet Mark Peterson készítette a Shield Wall Networkről. A fehér felsőbbrendűséget hirdető csoport épp Hitler születésnapját ünnepli 2019. április 19-én. (Fotó: Mark Peterson - Redux / World Press Photo)

Miután egy tűz elpusztította városukat, a Paradise Bobcats 2019. augusztus 23-án újra pályára lépett Kaliforniában, a fotón egy nő épp az amerikai futballcsapatot ünnepli. Wally Skalij az Emelkedés a hamuból címet adta a sport yertes képsorozatának. (Fotó: Wally Skalij - Los Angeles Times / World Press Photo)

Noah Berger fotója a természet kategória második helyét kapta. A képen tűzoltók küzdenek a brentwoodi tűz eloltásáért. A tűz 2019. augusztus 3-án ütött ki és egészen 7.-ig égett, több mint 300 hektárnyi földet megsemmisítve. (Fotó: Noah Berger - AP / World Press Photo)

A környezet kategória aranyérmese Alain Schroeder képe lett. A fotón egy egyhónapos orángutánkölyök látható, akit Indonéziában talált meg egy mentőcsapat. Az állat nem sokkal azután pusztult el, hogy megtalálták sérült anyja mellett egy pálmaolaj-ültetvényen. Szumátra szigetén a pálmaolaj-ültetvények és a fakitermelés egyre jobban szorítják ki az ott élő orángutánokat természetes élőhelyükről. (Fotó: Alain Schroeder / World Press Photo)

Luca Locatelli A szemét vége című fotósorozatának egyik darabja ez a kép, amin a régi szénerőművet felváltó hulladékégető erőmű látható Koppenhága közelében. Az új erőmű elegendő villamosenergiát termel ahhoz, hogy legalább 60 ezer házat el tudjon látni, illetve 72 ezret fűteni. Az új technológia szinte a nullára csökkenti a káros nitrogén-oxidok kibocsátását. (Fotó: Luca Locatelli - National Geographic / World Press Photo)

Az Év Történetét elmesélő fotópályázat nyertese Romain Laurendeau algériai sorozata. A képek lázadó algír fiatalokról szólnak. A képen épp egy fiatal fiú próbál trombitán játszani a Climat de France negyedben, Bab el-Wuedban. Senki sem tudja, pontosan hogy kell használni a hangszert, ennek is köszönhető a fiú körül egyre gyűlő tömeg. (Fotó: Romain Laurendeau / World Press Photo)

Mark Blinch képe a sportkategória legjobb fotója lett. A 2019. májusában tartott Toronto Raptors - Philadelphia 76ers meccsen épp a Raptors figyeli a csapat játékosának, Kawhi Leonard dobását. Ez a kosár a Raptors győzelmét jelentette az NBA Keleti főcsoportjának elődöntőjében, a nézők és a játékosok izgalma pedig érthető: a labda négyszer visszapattant a kosárról, mielőtt bement volna (Fotó: Mark Blinch - Getty Images Hungary / World Press Photo)

A sport sorozat kategória bronzérmét Kim Kyung-Hoon képe kapta. A fotón japán veterán rögbijátékosok állnak össze egy meccs előtt, középen Ryuichi Nagayama, a csapat legidősebb játékosa látható: 86 éves. Tokió Fuwaku rögbiklubját 1948-ban alakították, egyike annak a 150 japán klubnak, akik 40 év fölötti játékosoknak szerveznek meccseket. (Fotó: Kim Kyung Hoon - Reuters / World Press Photo)

Az Év Sajtófotója portré kategória nyertese Tomasz Kaczor. Ébredés című fotóján a 15 éves örmény lány, Ewa látható. Ewa családjával egy lengyel menekülttáborban élt, amikor a kép készült. A lány még Lengyelországba jutásuk előtt kerekesszékbe került az úgynevezett Resignation Syndrome ("reményvesztettség szindróma") miatt: a sok traumán átesett betegekre általában passzivitás és némaság jellemző, a külső ingerekre nem reagálnak. (Fotó: Tomek Kaczor - Duży / World Press Photo)

Alain Schroeder természet kategória nyertes képén Fahrzenen, a 30 éves orángutánon végeznek rutinellenőrzést a SOCP Quarantine Centre-ben. Fahrzen életének nagy részét állatkertben töltötte, már nincsenek meg a képességei ahhoz, hogy visszatérjen a vadonba: ahol egyébként a gazdasági munkálatok miatt súlyos veszélyben lenne az élete az egyre szűkülő zöldterületek miatt. (Fotó: Alain Schroeder / World Press Photo)

Mulugeta Ayene fotója az egyik azok közül, amit jelöltek az Év Sajtófotója-díjra. 2019. március 10-én egy Boeing 737-es hat perccel a felszállás után lezuhant Etiópiában, 157 ember vesztette életét. A képen az egyik hozzátartozó látható a baleset helyszínén, amint homokot szór saját szemébe. (Fotó: Mulugeta Ayene - AP / World Press Photo)