Föld hívja az univerzumot, univerzum jelentkezz!

Az űr a legvégső határ

A mondat, ami emberek millióinak lehet ismerős, a mondat, ami az eredeti Star Trek sorozat minden epizódjának elején elhangzik. Az, hogy idegen tájakat fedezzünk fel, mindig is óriási hajtóerő volt, és bár a Földnek is vannak olyan szegletei, amiket még nem ismerünk igazán, sokakat inkább az izgat, hogy milyen titkokat tartogat az univerzum, hogy van-e élet más bolygókon, galaxisokban, és ha igen, milyen létformák lakoznak ott, hogyan tudjuk velük felvenni a kapcsolatot. Hogy ezek a kérdések sokakat foglalkoztatnak, nem új keletű dolog, és az sem, hogy a földönkívüli életen való elmélkedés nemcsak a tudományos élet sajátja, elég csak Verne Gyula munkásságára gondolni, de akár ennél messzebbre is visszautazhatunk az időben, mondjuk egészen a második századig, amikor Lukianosz több olyan művet is alkotott, amelyek inspirációként szolgáltak a sci-fi irodalom számára.

Egy fiatal német fotóművész, Katinka Schuett Cosmic Drive című sorozata azt mutatja be, hogy a jelenben milyen vetületei vannak ennek a témának. Az ihletet az adta, hogy több olyan emberről készített fényképeket, akik UFO-észlelésekkel foglalkoznak.

Az embereket mindig is érdekelte annak a lehetősége, hogy talán nem vagyunk egyedül az univerzumban.

Miért vonz minket annyira a bolygónkon kívüli világ?

Van-e szavatossága azoknak az üzeneteknek, amiket egy meghatározó korszakról készített képek hordoznak?

Hogyan kapcsolódik össze a racionalitás és az érzelmek? Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, És vannak, akik az Indexet olvassák. Támogass te is!

Ennek a kíváncsiságnak a bizonyítékai pedig ott vannak mindenhol, a hétköznapjaink részei, gondolunk a különböző találmányokra, amiket az űrkutatásnak köszönhetünk, az óriási rádióteleszkópok, amik már csak méretük miatt is lenyűgözőek, és persze csomó (pop)kulturális alkotásra, amelyek egyes elemei már klisébehajlóak, de pont ettől lesznek univerzálisak, mint a boncasztalon fekvő földönkívüli vagy E.T. pirosan világító ujja. Persze ezek csak itt és most számítanak a közös tudat részének, és ezt az alkotó is tudja.

Ez a projekt valószínűleg teljesen már formát öltött volna, ha ötven évvel ezelőtt készül.

A sorozatban szerepelnek megtervezett, beállított képek, és olyan fotók is, amik egy spontán pillanatot örökítenek meg. Schuett alapvetően a konceptuális fotózást érzi a sajátjának, de elismerte, van, amikor elmozdul a dokumentartista irányba, és úgy véli, hogy ez a két megközelítés tökéletesen kiegészíti egymást. Tanulmányai során egyébként mindent műfajban kipróbálta magát, és tényleg kizárásos alapon jutott el a számára optimális munkamódszerig. Képein megpróbál mindent elrejteni vagy eltüntetni, ami zavaró lehet, ami felesleges, és csak azokat a tényeket megjeleníteni, amik beleillenek a koncepcióba. Ugyan a tudományok nagyon érdeklik, komfortosan mozog ebben a világban, de elismeri, a racionális témák az érzelmeire is hatnak. Hozzátette, nem egyszerű az érzelmeket lefordítani képekre, de igen, valójában ez az egyik fő célja. És persze az, hogy a fénykép a nézőben is érzelmi válaszokat váltson ki, hiszen ettől lesz különleges egy projekt.

Holdmakett a Griffith Obszervatóriumban. (Los Angeles, Kalifornia, 2016) (Fotó: Katinka Schuett)

Kiállított űrruha a Német Műszaki Múzeumban. (Speyer, Németország, 2017) (Fotó: Katinka Schuett)

Jurij Gagarin szobra Karagandi városában. (Kazahsztán, 2017) (Fotó: Katinka Schuett)

Ködbe burkolózott a Lick Csillagvizsgáló. (San Jose, Kalifornia, 2016) (Fotó: Katinka Schuett)

A Tintó folyó kiszáradt medre. (Andalúzia, Spanyolország, 2016) (Fotó: Katinka Schuett)

Műholdmodul a moszkvai Űrhajózási Múzeumban. (Oroszország, 2017) (Fotó: Katinka Schuett)

Stewardessjelmez a 2001: Űrodüsszeia című filmből. (Kinemathek, Berlin, Németország, 2016) (Fotó: Katinka Schuett)

Így néz ki a Nemzetközi Űrállomás egyik lakómoduljának belseje. (Space Expo Noordwijk, Hollandia, 2017) (Fotó: Katinka Schuett)

Szelfisarok a Német Műszaki Múzeumban. (Speyer, Németország, 2017) (Fotó: Katinka Schuett)

Földönkívüli a boncasztalon a Nemzetközi UFO-múzeumban és Kutatási Központban. (Roswell, Új-Mexikó, 2016) (Fotó: Katinka Schuett)