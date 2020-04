Ez nem a Fortepan, ez a jelen

Stefano Morelli az 1917-es októberi orosz forradalom századik évfordulóján járta be az egykori szovjet tagköztársaságot. 25 kilométerre fekszik Mecamortól egy néhány száz lelkes falu, Lernamerdz, amit Kis Kuba néven is emlegetnek. Itt - szembefordulva az állammal - ma is a kommunizmusban hisznek, és meg is ülik annak ünnepeit.

(Fotó: Stefano Morelli / INSTITUTE)