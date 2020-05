Pillanatképek az ausztrál vadonból, ami már sosem lesz ugyanaz

A fotós most New Yorkban él, de ő is vidéken, pontosabban egy ausztrál kisvárosban nőtt fel. Édesanyja pedig igazi falusi lány volt, szülőfalujában, Yeovalban töltötte gyerekkorát Banjo Paterson költő és újságíró is, aki főleg arról írt, milyen az élet az isten háta mögötti vidéken. Ő a Waltzing Matilda című ballada szerzője, amely Ausztrália nem hivatalos himnusza lett. Az UNICEF szerint az aszály miatt nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek élete is nehezebb, sokkal többet kell segíteni a ház körül, sokkal jobban bevonják őket a munkába, ez pedig a tanulás kárára mehet, sokkal nagyobb felelősség hárul rájuk, mint kortársaikra, mégis úgy érzik, tehetetlenek a kialakult helyzettel szemben. “Bármilyen keményen is dolgozol, nem tudsz esőt fakasztani” - nyilatkozta a warialdai Jim Skinner, aki úgy döntött, a középiskola után jogot tanul majd Sydney-ben.“Akik itt nőttek fel, látták, hogy a szüleiknek milyen nehézségekkel kell szembenézniük, és akinek egy kis esze van, az fogja magát, és továbbáll.” (Fotó: Adam Ferguson)