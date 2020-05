Mindig is imádtam az éjszakai utcai sétákat. 13-14 éves lehettem, egy vidéki kisvárosban laktunk, édesanyám arra ébredt hajnali négykor, hogy csengetnek. Hálóingben kinyitotta az ajtót, a kamasz fia állt ott egy-egy rendőrrel az oldalán. Beküldött a szobámba, majd miután pár percig beszélt a rendőrökkel, kihívott, hogy mondjam el, mit csináltam.

Nem csináltam semmit.

Nem tudtam aludni, kimentem hát sétálni. Azért lettem gyanús, mert állítólag valahol átszaladtam az út egyik oldaláról a másikra. Hogy tényleg így volt-e, azt már a jóég tudja. A küszöbünkön szegény rendőrök lepődhettek meg a legjobban. Anyám csúnyán leszúrta őket, hogy miért kell éjjel négykor a frászt hozni rá csak azért, mert a gyereke sétált. Abban azért egyetértettek, hogy egy 13 éves srác ne sétálgasson hajnalban az utcán, de anyám felfogása szerint azért egy ilyen belépőhöz egy betöréses lopást kellet volna elkövetnem.

Amikor aztán 12 éve a fővárosba költöztem, kaptam egy szinte végtelennek tűnő várost, ahol úgy tűnt – és tűnik még most is –, soha nem fogy el a felfedeznivaló. Különösen éjszaka. Akármekkora közhely is ez, Budapest éjszaka egészen más arcát mutatja. Itt nem feltétlenül a bulinegyed hupikék törpikének öltözött részeg angoljaira, vagy bármi másra gondolok, amit éjszakai életnek szokás nevezni. Áthelyeződnek a hangsúlyok, és láthatóva válik sokminden, amit addig szinte eltakart a tereket használó tömeg. Szabadabb lesz az ember. Ott sétálsz keresztül-kasul az utcán vagy nyugodtan bámulsz egyébként érdektelen, de abban a helyzetben éppen végtelenül fontosnak tűnő apróságot anélkül, hogy elsodornának, ledudálnának, hülyének néznének. Az elmúlt bő másfél hónap Budapestjén ez hatványozottan igaz volt.

436 kilométer.

Pontosan ennyit tettek ki az éjszakai sétáim a kijárási korlátozás óta – amennyire a telefonom lépésszámlálójának hinni lehet. Mondhatnám, hogy a fotókért kezdtem el sétálni, de ez önámítás lenne. Egyszerűen azért, hogy ne őrüljek meg, és szégyen, nem szégyen, amennyire utáltam a napközbeni bezártságot és a szociális kapcsolatok chatüzenetekre szűkülését, úgy fürdőztem éjszaka az üres város minden négyzetcentiméterében.

Nem mondom, hogy csak ilyen volt a város az elmúlt időszakban. Ez benyomások halmaza, afféle napló ezekről a fura éjszakákról, és arról, hogy kikkel ismerkedtem meg – már aki engedte, hogy lefotózzam, ez nem a bizalom időszaka, ugye.



Nem hinném, hogy valaha úgy gondolnék vissza ezekre a hetekre, mint életem legszebb időszak, de ez a végtelenül csendes város és a séták hiányozni fognak, kicsit már most is hiányoznak.



(Fotó: Németh Sz. Péter / Index)

(Fotó: Németh Sz. Péter / Index)

(Fotó: Németh Sz. Péter / Index)

(Fotó: Németh Sz. Péter / Index)

(Fotó: Németh Sz. Péter / Index)

(Fotó: Németh Sz. Péter / Index)

(Fotó: Németh Sz. Péter / Index)

(Fotó: Németh Sz. Péter / Index)

(Fotó: Németh Sz. Péter / Index)

(Fotó: Németh Sz. Péter / Index)

(Fotó: Németh Sz. Péter / Index)

(Fotó: Németh Sz. Péter / Index)

(Fotó: Németh Sz. Péter / Index)

(Fotó: Németh Sz. Péter / Index)