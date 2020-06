Nem is az iszonyú fájdalom a legrosszabb

Ez volt a sorozat legelső képe, Wileman ötödik műtétje táján. A fotós szerint jól összefoglalja, mit is jelent az endometriózis. A hasán a műtéti sebhelyek mellé kerültek a dátumok, és a sebekből kirajzolódó formát tükrözi vissza a tetoválás, ami arra emlékezteti Wilemant a legkétségbeejtőbb időkben, hogy az élet azért megy tovább. Az endometriózisnak jelenleg nincs olyan gyógymódja, ami az okot megszüntetve végleges gyógyulást adna. Az okot ugyanis egyszerűen nem ismeri a tudomány a mai napig. Gyakran elhangzó kritika, hogy a férfiközpontú tudományos világban drasztikusan keveset kutatják a nőket sújtó endometriózist. Kezelésként szoktak alkalmazni mesterségesen előidézett menopauzát, néha méheltávolítást (ami nem mindig szükséges, és nem is mindig segít). A kezelés legáltalánosabb és leghatékonyabb módja a műtéti kimetszés, ha az endometriózisban jártas, erre külön képzett szakemberek operálnak. A beavatkozást laparoszkópiával végzik, úgynevezett kulcslyuk-műtétekkel. Az operáció, illetve az így szerzett minta vizsgálata az egyetlen út a biztos diagnózisállításra is. (Fotó: Georgie Wileman)