A kínai város, ami igazi esküvőiruha-nagyhatalom lett

Ha sorra akarjuk venni, hogy a koronavírus-járvány milyen szektorokban okozott komolyabb veszteségeket, akkor az esküvői ipar is elég előkelő helyen szerepel, hiszen világszerte párok ezreinek kellett elhalasztani a házasságkötést, vagy legalábbis a lagzit, mert a pandémia miatt tilos volt rendezvényeket tartani. Magyarországon a nyár elejétől fokozatosan feloldották a korlátozásokat, június közepétől a lakodalmat és az esküvői szertartást már vendéglátóhelyen és szálláshelyen is meg lehet tartani.

Az esküvői ipar azonban még nem tért magához, jó példa erre Kelet-Kína egyik leggazdagabb városa, a Csiangszu tartományban található Szucsou.

A több mint 2500 éves történelemmel rendelkező város a Tang-dinasztia (i.u. 618–907) gazdasága a textiliparra (elsősorban a selyem és az arannyal átszőtt brokát gyártására) épült, a kommunista forradalom után pedig elindult az iparosítás. Szucsouban számos nagy számítástechnikai cég beszállítójának vannak itt gyárai, de sokak számára leginkább tényleg arról ismert, hogy a kézzel készült esküvői ruhák egyik legnagyobb exportőre. Kínában az esküvői ipar 2014-ben még csak 923 milliárdos jüanos iparág volt, de 2018-ra 1,64 trilliós üzletág lett, és azt jósolták, hogy 2023-ra ez három trillióra nőtt volna, írja a Reuters.

Vuhantól 740 kilométerre található Szucsou, és miután január elején nyilvánosságra kerültek az első koronavírusos esetek, az egyre terjedő járvány gyorsan gátat szabott ennek a növekedésnek, hiszen hetekkel, hónapokkal később szinte minden ország bezárkózott, világszerte kijárási korlátozásokat vezettek be, illetve betiltották a rendezvényeket. Ugyan miután jelentősen visszaesett az új fertőzések száma, Kínában enyhítettek a korlátozásokon, de az esküvőiparban dolgozók szerint szerint a forgalom még mindig elmarad a szokásostól, mert aki mégis összeházasodik, az is inkább kisebb esküvőben gondolkodik anyagi vagy egyéb megfontolásból.

Ennek ellenére néhány hete mégis megtartották Sanghajban az éves esküvő kiállítást, de szinte alig voltak látogatók, Szucsou ötemeletes esküvői bevásárlóközpontjában, pedig csak lézengenek az érdeklődök, miközben ott sorakoznak szorosan egymás mellett a vállfákon a szebbnél-szebb ruhák, amiket senki nem vesz meg. Csu Jüan, a Romen's Wedding Dress alapítója közel száz ügyfeléből csak 10-20 százalék tudta átvészelni az elmúlt hónapokat, sok szalonnak, illetve exportőrnek kellett lehúznia a rolót. A Suzhou Jusere Wedding & Evening Dress Co Ltd. a város egyik legnagyobb gyártója, ők azzal próbálták csökkenteni a veszteségeket, hogy vállalták, közvetlenül a fogyasztóknak értékesítenek majd, és ki is mennek az ügyfelekhez.

Persze ezzel még nem sikerült megoldani azt a problémát, hogy a külföldi vásárlók szinte teljesen eltűntek. A Hermosa Trading egyik munkatársa, Csiang Hszin szerint a világjárvány miatt a szállítási, illetve export költségek is megnőttek, és mivel sok járatot lemondtak, és eleve elhúzódott a rendelési folyamat. Hszü Csuanhaj, a Jusere alapítója abban reménykedik, hogy a járványt világszerte sikerült megfékezni, és számos üzlet újranyithat majd. Náluk a külföldi megrendelések a bevétel 10 százalékát adják.

Egy kislány a mobiltelefonján játszik egy szucsoui varroda padlóján felhalmozott anyagokon. (Fotó: Aly Song / Reuters)

A járvány miatt maszkot viselő kereskedők gyülekeznek egy szalonban. (Fotó: Aly Song / Reuters)

Egy modellt fotóznak a 2020-as Kínai Esküvővásár egyik standjánál. (Fotó: Aly Song / Reuters)

Hímzett arcmaszk a Suzhou Jusere Wedding & Evening Dress Co Ltd. kínálatából. (Fotó: Aly Song / Reuters)

A ruhakölcsönzés is elég nagy biznisz Kínában, aminek az egyik oka az, hogy a nagy napon több alkalommal is átöltöznek, ráadásul nálunk hagyománya annak, hogy generációról generációra örökítik a ruhákat. (Fotó: Aly Song / Reuters)

Vej Csiaven és Pan Vencsün februárban tartotta volna nagyszabású esküvőjét, de a járvány miatt csak augusztus közepén, szűkebb körben tudtak ünnepelni. (Fotó: Aly Song / Reuters)

Lelkileg és fizikailag is nagyon megterhelő volt az elmúlt fél év a számukra, állítják. (Fotó: Aly Song / Reuters)

Vej Csiaven egy Sailor Moon maszkot tesz az arca elé az esküvői fotózáshoz. (Fotó: Aly Song / Reuters)

Vej Csiaven és Pan Vencsün átvesz egy piros borítékot a vőlegény szüleitől. (Fotó: Aly Song / Reuters)

Miközben a pár arra várt, hogy újra kitűzhessék az esküvőjük időpontját, megszületett a lányuk. (Fotó: Aly Song / Reuters)

A násznép a fiatalt párt ünnepli. (Fotó: Aly Song / Reuters)