Kiuta Kumagai, a tízéves szumózseni

A szumóban, ebben a hagyományos japán sportágban nem mindegy, hány kilós az ember. A ringben súlyt emelő fiatal növendékek közül kitűnik tehetségével a tízéves Kiuta Kumagai. A fiú 85 kiló, pontosan kétszer annyit nyom, mint a kortársai, és annyira jó, hogy a nála öt-hat évvel idősebb szumósokat is legyőzi.

Kiuta tavaly megnyerte a tíz éven aluliak világbajnokságát, menet közben olyan távoli országok szumósait is legyőzve, mint az Egyesült Államok és Ukrajna. Apja által összeállított gyilkos edzésprogramját elolvasni is fárasztó. Heti hat napot edz, vagy a helyi szumóklubban, vagy otthon súlyt emel. Emellett úszik és atlétizál is, hogy a ruganyosságát, hajlékonyságát és a robbanékonyságát fejlessze, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy szumóbajnok legyen. Kiuta azóta edzi magát, amióta apja benevezte a még óvodáskorú kisfiút egy szumóversenyre.

„Nem tanítottam neki semmit, sok mindent ösztönösen tudott”, mondja Taiszuke, az apa, aki maga is szumóversenyző volt. „Igenis van olyan, hogy szumótehetség, és neki ez megvan. Megnyerte élete első versenyét, ebből gondolom, hogy különleges a srác.”

Kiuta szégyellős, visszahúzódó, szűkszavú fiú. Hogy mi motiválja? „Klassz dolog legyőzni a nálam idősebbeket!”

A tízéves Kiuta Kumagai plank pozícióban edz azon a tréningen, amit az édesapja szervezett a fiának a tokiói Dzsosin-dzsi buddhista templomban, 2020. szeptember másodikán. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Kiuta Kumagai teherautó-abroncsot tol maga előtt a tradicionális, Dohio nevű szumóringben a tokiói Komacuriu szumóklubban, 2020. december 6-án. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Kiuta Kumagai edzést tart a tokiói Komacuriu szumóklubban, 2020. augusztus 30-án. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Kyuta Kumagai a Dohióban, a hagyományos szumóringben gyakorol, tokiói Komacuriu szumóklubban, 2020. december 6-án. A szumóedzést nem lehet élvezni, legalábbis Kiuta ezt vallja. „Olyannyira kemény, hogy néha már arra gondoltam, feladom.” (Fotó: Kim Kyung Hoon / Reuters)

Kiuta Kumagai lábfejét homok borítja az edzésen a Dohio nevű hagyományos szumóringben, a tokiói Komacuriu szumóklubban, tavaly december 6-án. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Kiuta Kumagai szumózik apjával, Taiszukével. Az 50 éves férfi a tokiói Dzsosin-dzsi buddhista templomban gyakorol fiával 2020. szeptember 2-án. „Nem járok kaszinóba, helyette mindent a fiam képzésére tettem fel”, mondja az édesapa. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Kiuta Kumagai az edzőjével, Sinicsi Tairával szumózik. A mester egykori hivatásos szumóbirkózó, a tréninget a tokiói Komacuriu szumóklubban tartották, 2010. augusztus 23-án. Az edző szerint a srác szupertehetség. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Kiuta Kumagai steaket eszik a tokiói Chime étteremben. A kisfiút az apja hívta meg a vacsorára, jutalmul, amiért jól dolgozott a tavaly augusztus 21-i edzésen. Egy átlagos napon Kiuta 2700-4000 kalóriát „éget el”, amiben benne van egy liter tej és bőséges mennyiségű fehérje is. A srácnak a steak a kedvence, Taiszuke, az apja azt mondja, a gyereknek legalább 20 kilót kell még híznia, mire két év múlva középiskolás lesz. Ha ez sikerül, akkor jó eséllyel bekerül egy neves szumóistállóba. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Kiuta Kumagai a koronavírus miatt maszkot visel a Meidzsi Általános Iskolában. A képen felelésre jelentkezik a kisfiú 2020. december 20-án. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

A trófea, amelyet Kiuta Kumagai nyert a Hakuho Kupán, 2020-ban. A felvétel a Kumagai család tokiói házának nappalijában készült, a díjat családi fotók veszik körül. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Kiuta Kumagai és családja a Nominoszukune Szentélyben imádkoznak a fiú sikeréért, maszkot viselve. A legenda szerint a szentélyben lakik a szumó istene. 2021. január elseje van, hagyományosan ekkor látogatnak el a szentélybe. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Kiuta Kumagai 47 éves édesanyjával, Makikóval és 16 éves nővérével, Nanamival vacsorázik tokiói otthonukban tavaly szeptember 2-án. Mint már említettük, a fiú naponta 2700 és 4000 kalória között fogyaszt ételeket, és kedvence a steak. Taiszuke, az apja azt mondja, a gyereknek legalább 20 kilót kell még híznia, mire két év múlva középiskolás lesz. Ha ez sikerül, akkor jó eséllyel bekerül egy neves szumóistállóba. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)