Cirkusz a függöny mögött

Urbán Ádám fotósorozata egészen új nézőpontokat kínál a cirkusz intézményével és a cirkuszművészettel kapcsolatban. A fotósorozat egyik legizgalmasabb jellemvonása a sokfélesége, ezáltal képes utat nyitni a különféle értelmezések és olvasatok előtt – kimozgatja a nézőt a befogadás hagyományos keretei közül. Pedig a cirkuszi befogadás eredendően egy perspektivikus élmény, amelyben a nézőpont, a nézői pozíció eleve rögzített.

Urbán Ádám képei kitágítják a perspektívát és felszabadítanak minket a narratíva kötöttségei alól, hiszen a cirkusz egyre inkább narratív műfaj, a többkötetes sikerregények, a nézettségi rekordokat döntő, folytatásos mozifilmek és sorozatok korában a cirkusz is belesimult a vonatkozó trendbe, és egyre inkább a történetmesélésen keresztül igyekszik újradefiniálni önmagát. Ezt a narratív héjat lehántva mutatja be egészen új megvilágításban, illetve fejezetenként más és más fénytörésben a cirkusz intézményét és a cirkuszi létezés különféle stációit a fotográfus-szerző.



Külön érdekessége a sorozatnak, hogy a fotográfus nem „csupán” dokumentál, hanem kalauzol is bennünket, hiszen a képeken érződik a bennfentesség kiváltsága és a jó értelemben vett részrehajlás, amellyel fotográfus a témájához viszonyul. Empátia és rajongás sugárzik minden egyes felvételből, így azok szubjektív naplóként, egy láthatatlan társulati tag vizuális tanulságtételeként is értelmezhetőek. A fellépők, a cirkuszcsinálók pedig nem pusztán tárgyai, de hősei is a képeknek, és a szóhasználat itt nem véletlen, mivel gyakran látunk heroikus erőfeszítéseket, a hősiesség pózába merevedő artistát, vagy az apró, félreeső szeparé homályában emberfeletti koncentrációval készülő fellépőt – mintha egy képregényfilm szuperhőscastingján járnánk.

Pedig a magasztos pillanatok itt bőven megférnek a felkészülés, az intimitás, az összpontosítás, az összeomlás és a fellélegzés pillanataival. A cirkuszi történéseknek ez a sokszínűsége, a bemutatott cirkuszi világnak ez a páratlan gazdagsága teszi igazán bámulatossá a fotósorozatot, amelynek – a benne szereplő képek saját jogon kivívott esztétikai értékén túl – a dokumentumértéke is felbecsülhetetlen – írja Szerényi Tamás a kötet előszavában.

Díszítőfestők, Fővárosi Nagycirkusz, 2008 (Fotó: Urbán Ádám)

Jeton, 11. Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál, Fővárosi Nagycirkusz, 2016 (Fotó: Urbán Ádám)

Jinan akrobatacsoport tagja, Fenmo, Fővárosi Nagycirkusz, 2011 (Fotó: Urbán Ádám)

Azbileg Abi, Jubileumi Gála, Fővárosi Nagycirkusz, 2009 (Fotó: Urbán Ádám)

Kupola, Fővárosi Nagycirkusz, 2016 (Fotó: Urbán Ádám)

Jégbe zárt cirkuszvilág, Fővárosi Nagycirkusz, 2017 (Fotó: Urbán Ádám)

Fehér Márk, Főnix – Tűzcirkusz, Fővárosi Nagycirkusz, 2019 (Fotó: Urbán Ádám)

(Fotó: Urbán Ádám)

Inner mongolIa acrobatIc troupe tagja,Zéró gravitáció, Fővárosi Nagycirkusz 2015 (Fotó: Urbán Ádám)

Barry Lubin „grandma”, 2015 (Fotó: Urbán Ádám)

Svetlana Jednorog, Cirkuszi szomszédolás, Fővárosi Nagycirkusz, 2017 (Fotó: Urbán Ádám)

Porondosok, Szikramanók, Fővárosi Nagycirkusz, 2013 (Fotó: Urbán Ádám)

Nikolai Terentiev, Slava’s Snowshow, Fővárosi Nagycirkusz, 2019 (Fotó: Urbán Ádám)

Urbán Ádám Cirkusz a függöny mögött című fotóalbuma a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ gondozásában jelent meg 2021 februárjában.