Sok japánt csak az tart életben, hogy láthassa az olimpiát

Július 23-án kezdetét veszi a tavalyról idénre halasztott tokiói olimpia. A megtartással kapcsolatban nemcsak a világ, hanem Japán is megosztott, a lakosság nagyobb része elutasítja, nem is olyan régen pedig 6000 orvos adott be közös kérelmet a halasztásra. Az országban a koronavírus-járvány negyedik hulláma tombol, az oltás pedig lassan halad, a kormány és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azonban köti az ebet a karóhoz. A Reuters az utca emberét kérdezte, ki hogyan viszonyul a játékok megrendezéséhez.

A koronavírus-járvány tavalyi kirobbanásakor az olimpia volt az egyik utolsó sportesemény, amelynél végül döntés született a halasztásról. A japán kormány és a NOB már akkor is a legvégsőkig próbálták húzni az ítéletet, amelynek értelmében 2021-re tolták az ötkarikás játékok megrendezését, abban bízva, hogy a pandémia addigra lecseng. Noha a világ több részén valóban múlófélben van a járvány, Japán nem tartozik ide, ugyanis az oltási program borzalmasan lassú, tavasszal pedig megérkezett a negyedik hullám. A szituáció talán rosszabb is, mint egy évvel ezelőtt, de a NOB hallani sem akar a törlésről, azt pedig már mindenki leszögezte korábban, hogy a halasztás nem is opció. A szigetország számos prefektúrájában, valamint a játékoknak otthont adó fővárosban is veszélyhelyzetet vezettek be, több közvéleménykutatás szerint pedig a lakosság túlnyomó többsége azt szeretné, ha Japán nem rendezné meg a XXXII. nyári játékokat.



A Reuters hírügynökség több helyi lakost is megkérdezett erről egy fotóriport keretében, a vélemények pedig meglehetősen eltérnek. A 77 éves Kavada Iszao például csak július 2-án kapja meg az első oltását, de így is szeretné, ha megtartanák az olimpiát, sőt jegyet is venne, amennyiben engedik. Az 56 éves Ohasi Szacsi és férje közös vállalkozást működtet, amely tabikat, azaz tradicionális japán zoknikat forgalmaz. Ohasi 97 éves apósa is velük él, aki rendkívül lelkes volt korábban az olimpia miatt, de a pandémia óta inkább nem is hozza szóba. Szerinte sok olyan ember van Japánban, akit az tart életben, hogy láthassa a játékokat, már csak miattuk is jó lenne megtartani. Hirajama Tomohiro és felesége, Macumoto Rio támogatják az olimpia megrendezését, ugyanis az olimpiai falu mellett élnek, és a sportlétesítmények is közel vannak. Abban bíznak, hogy az ötkarikás játékok pozitívan hatnak a környék légkörére, ami megerősítheti őket.

A másik oldalt is sokan képviselik. Miura Kazuhiro, a Miura Klinika vezetője az emberi erőforráshiány miatt aggódik, ami főleg az egészségügyi személyzetet érinti, ugyanis a japán kormány korábban felhívást tett közzé, amelyben több egészségügyi dolgozót mozgósítana az olimpiára. A 36 éves Tadzsima Riutaro a pénzügyi szektorban dolgozik, az ő a környezetében mindenki ellenzi a játékok megrendezését, ugyanis külföldi nézők hiányában nem fog elegendő bevételt termelni, és ha a létesítményeket sem használják ki a jövőben, akkor az is csak kidobott pénz. A 40 éves Josida Hideo kényelmetlenül érzi magát a viadalt övező vita miatt, mert mindenhol csak ezt lehet látni, az emberek pedig tehetetlennek érzik magukat, ugyanis bizonyos csoportok már eldöntötték, hogy úgyis megrendezik az olimpiát, emiatt pedig rendkívül csalódott.

A 77 éves nyugdíjas, Kavada Iszao egy tokiói fürdőben 2021. május 7-én. Kavada csak július 2-án kapja meg az első oltását, de így is szeretné, ha megtartanák az olimpiát. „Örülnék neki, hiszen korábban mindenki nagyon várta. Most viszont nincs túl nagy izgalom, a hangulat olyan, mintha most ébrednénk" – mondja. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

A 40 éves Josida Hideo és öthónapos fia az olimpia és a paralimpia központi helyszíne, a tokiói Nemzeti Stadion előtt. A kerékpárbolt-tulajdonos kényelmetlenül érzi magát az ötkarikás játékokat övező vita miatt. „A halasztás óta mindenhol csak az egyet nem értést látjuk arról, hogy kell vagy nem kell az olimpia, miközben egyes csoportok kimondják, hogy bárki bármit csinál, úgyis megrendezik. Megismertük az olimpia és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sötét oldalát." (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

A 89 éves Szekozava Sinicsiro Tokió Szugamo kerületében, amely az idős lakosok egyik kedvenc helye. A 89 éves egykori hajóskapitány emlékszik az 1964-es tokiói olimpiára, éppen ezért reméli, hogy ezúttal is megtartják az eseményt. Habár igencsak drágának tartja, szereti a sportot és a küzdelmet nézni, és szerinte a győztesek mosolyából mindenki erőt tud meríteni. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

A Double Dutch ugrálóköteles KAI, valamint csapata, a REG STYLE gyakorol a Jojogi Parkban. A 29 éves KAI-nak az a véleménye, hogy bizonyos határokat nem szabad átlépni csak azért, hogy Tokió megrendezze a viadalt. De ha az emberekre jó hatással lesz, akkor mindenképp érdemes. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Miura Kazuhiro, a Miura Klinika vezetője. A 45 éves orvos legnagyobb aggodalma az emberi erőforráshiány, ami főleg az egészségügyi személyzetet érinti. „Különböző helyekre kell küldenünk az orvosainkat és az ápolóinkat az olimpia miatt, miközben az oltási folyamattal és a koronavírusos betegekkel is foglalkoznunk kell. Ha ezeket egyszerre kell megtennünk, akkor az eü-rendszerünk összeomlik. Meg kell védenünk a kórházainkat és a körzeti klinikákat!" (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Jonehana Takasi étteremtulajdos áll a saját vendéglátóhelyén, amely a veszélyhelyzet miatt ideiglenesen zárva tart. A 49 éves férfi szerint jelenleg Japán országimázsa forog kockán. „Ha mi leszünk az első ország, amely egy járványhelyzet miatt töröl olimpiát, arról ugyan senki sem fog beszélni, de ott lesz mindenki fejében. Szerintem Japán megbánná, ha feladná a rendezést. Ha például a következő hetekben pozitív irányba változik a helyzet, de mi lemondjuk, akkor jönnek majd azok a hangok, hogy »mégis meg kellett volna tartanunk«. Jobb megbánni azt, hogy megtartottuk, mint azt, hogy meg sem próbáltuk. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Moribe Nobuaki kisállatkereskedő kutyasétáltatás közben. A 37 éves Moribe úgy gondolja, most már nem szabad feladni a küzdelmet a vírus ellen, ráadásul szeretné látni, ahogy az emberek az álmaikért és a céljaikért küzdenek az olimpián. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Takahasi Akihiro egy tokiói mosodában. Nagyon szeretne olimpiát Tokióban, de nem idén. A 34 éves étteremtulajdonos tart a beutazó külföldi sportolóktól és hivatalos személyektől, valamint azt is bánja, hogy más országbeli szurkolók nem lehetnek jelen, és az ő éttermébe sem jutnak el. Szerinte nagyon nehéz olyan japán embert találni, aki őszintén örül annak, hogy az ország ebben a helyzetben ötkarikás játékoknak ad otthont. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

A 40 éves Fudzsiji Daiszuke a tokiói állomás előtt. A 40 éves csontkovács tisztában van a kockázati tényezőkkel, ugyanakkor szerinte olimpia nélkül is megbetegedhet bárki. Az a véleménye, hogy az ötkarikás játékok nem jelentenek extra rizikót az országnak. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Az 58 éves Jamamura Keiko a Hie-szentélynél egy hagyományos japán teaszertartás után. A jógaoktató ellenzi az olimpia megrendezését, attól fél, hogy különböző vírusvariánsok jelenhetnek meg a játékok után az országban. Viszont ha a sportolókra gondol, akik az elmúlt években rendkívül keményen dolgoztak a részvételért, akkor mégis hagyná őket versenyezni. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Hirajama Tomohiro és felesége, Macumoto Rio, valamint 11 hónapos fiuk éppen étterembe készülnek. A 37 éves férfi végig támogatta az olimpia megrendezését, ugyanis az olimpiai falu mellett élnek, és a sportlétesítmények is közel vannak. Abban bízik, hogy az ötkarikás játékok pozitívan hatnak a környék légkörére, ami megerősítheti őket. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

A 36 éves Tadzsima Riutaro a pénzügyi szektorban dolgozik. Arról számolt be, hogy a környezetében mindenki ellenzi a játékok megrendezését, ugyanis külföldi nézők hiányában nem fog elegendő bevételt termelni. „A létesítmények felépítése serkentőleg hathat a gazdaságra, de ha a jövőben nem használják ki ezeket, akkor csak kidobott pénz" – vélekedik Tadzsima. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Ohasi Szacsi és férje közös vállalkozást működtet, amely tabikat, azaz tradicionális japán zoknikat forgalmaz. Ohasi 97 éves apósa is velük él, aki rendkívül lelkes volt korábban az olimpia miatt, de a pandémia óta inkább nem is hozza szóba. „Szerintem igencsak sok olyan ember van Japánban, akiket az tart életben, hogy láthassák a játékokat, már csak miattuk is jó lenne megtartani" – mondta az 56 éves nő. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

A 31 éves Theres Wik finn nemzetiségű, de régóta Tokióban él. Tisztában van a gazdasági szempontokkal, ugyanakkor az egészségügyi kockázatok miatt ő törölné az olimpiát. (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

A 28 éves Jano Suta akrobatikus kosárlabdázóként megérti a sportolókat. „Ugyan nem vagyok élsportoló, de mindig is azon dolgoztam, hogy elsajátítsak különböző képességeket. Ha rájuk gondolok, akkor természetesen jó lenne megtartani az olimpiát. De az utóbbi időben egyre többet foglalkoztam az üggyel, és már másképp látom. Igen, tényleg erre készültek egész életükben, azonban ha megrendezzük az olimpiát, akkor nemcsak néhány, hanem jóval több ember élete változhat meg örökre." (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)