Szigetbecsétől New Yorkig

André Kertész – eredeti nevén Kohn Andor – Budapesten született 1984-ben. Ötéves volt, amikor a rokonait látogatta meg a család Szigetbecsén. Végül ez a kis Csepel-szigeti település lett gyermek- és ifjúkora meghatározott helyszíne. Itt kószált és kezdett fényképezni, majd az országot elhagyva a párizsi művészvilág tagjaként a Montmart-ot rótta Picasso, Chagall, Mondrian társaságában.

Később a nácizmus elől Amerikába menekült, de New York sosem vált az otthonává. Bár Kertész nem költözött haza az Egyesült Államokból, a II. világháború után többször is hazalátogatott. 1984-ben Szigetbecsére is elutazott, ahol 50 saját fényképet ajánlott fel a községnek. New Yorkba visszatérve kezdte el átválogatni az életművét, így az 50 képből 120 lett, melyek halála előtt nem sokkal jutottak el a Csepel-szigeti község. (Szelényi Károly fotográfussal küldte haza a becses válogatást, ám egy kép útközben elveszett.)

Szigetbecse nem maradt adósa Kertésznek: a falu közepén kiválasztottak egy házat – melynek udvarán gémeskút áll –, a házat felújították és Andrés Kertész Emlékházként 1987 óta fogadja a látogatókat. A kiállításon természetesen az eredeti felvételek kópiái láthatóak, Kertész saját válogatása a hatalmas életműből. Halála után az emlékház személyes tárgyakkal is gyarapodott, és itt látható Andor öccse, Jenő felvétele is a fiatal fotósról, aki az itatóvályút ugorja át Szigetbecsén.

A felvételről kiderül, hogy Kertész Jenőnek is volt érzéke a fényképezéshez. Bátyjával együtt fedezték fel a fotográfiát az apjuktól kapott fényképezővel. André Kertész Szigetbecse mellett főleg Budapesten és Esztergomban fotózott, amíg el nem hagyta az országot. Témái közt a mindennapi élet - kofák, cigányzenekar, az I. világháborúban megsérült bajtársak, a vidéki elit és a faluszéli cigányok szerepelnek.

A Szigetbecsén őrzött képek 2015 óta először láthatóak Budapesten. A Capa Központba érdemes ellátogatni, ha szeretnénk közelebb kerülni a világhírű magyar fotós munkáihoz.

André Kertész átugorja az itatóvályút, Szigetbecse, 1923. július 15. (Fotó: Kertész Jenő / Courtesy André Kertész Memorial Museum, Szigetbecse, Hungary)

Parasztzenekar, Szigetbecse 1923. május 6. (Fotó: André Kertész / Courtesy André Kertész Memorial Museum, Szigetbecse, Hungary)

Kakasviadal, Budapest, 1920. február 19. (Fotó: André Kertész / Courtesy André Kertész Memorial Museum, Szigetbecse, Hungary)

Csókolózó purdék, Esztergom, 1917. június 27. (Fotó: André Kertész / Courtesy André Kertész Memorial Museum, Szigetbecse, Hungary)

Szabadban táncoló férfi, Dunaharaszti 1919. június (Fotó: André Kertész / Courtesy André Kertész Memorial Museum, Szigetbecse, Hungary)

Aba-Novák Vilmos és Vulkovics Kató, Budapest, 1923 (Fotó: André Kertész / Courtesy André Kertész Memorial Museum, Szigetbecse, Hungary)

Vízhordó lány, Esztergom, 1918. április (Fotó: André Kertész / Courtesy André Kertész Memorial Museum, Szigetbecse, Hungary)

Cigány férfi a lányával főzés közben, Esztergom, 1917. június 27. (Fotó: André Kertész / Courtesy André Kertész Memorial Museum, Szigetbecse, Hungary)

Latrinán, Golgory, Lengyelország, 1915. július 22. (Fotó: André Kertész / Courtesy André Kertész Memorial Museum, Szigetbecse, Hungary)

Sebesült bajtársaim, Esztergom, 1915. január (Fotó: André Kertész / Courtesy André Kertész Memorial Museum, Szigetbecse, Hungary)

Víz alatt úszó, Esztergom, 1917. augusztus 31. (Fotó: André Kertész / Courtesy André Kertész Memorial Museum, Szigetbecse, Hungary)

Erzsébet (Te meg én), Párizs, Franciaország, 1931 (Fotó: André Kertész / Courtesy André Kertész Memorial Museum, Szigetbecse, Hungary)