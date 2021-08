Futurisztikus régészet – nomádok az elsivatagosodás korában

Lee Dae Sung dokumentarista fotográfus az éghajlatváltozás, ezen belül is az elsivatagosodás veszélyeire hívja fel a figyelmet a Budapest Fotófesztivál keretében online látható kiállításán.

A történelem során a nomád életmód központi szerepet töltött be a hagyományos mongol kultúrában. Még az elmúlt évek urbanizációja által okozott változások ellenére is a mongolok mintegy 35 százaléka nomád életet él, így túlélésük továbbra is a hatalmas, végtelen földterületektől függ.

Ez azonban egyre nehezebb, mert hagyományos életmódjukat a föld jelentős átalakulása fenyegeti. A mongol kormány felmérése szerint ez idáig mintegy 850 tó, valamint 2000 folyó és patak száradt ki az országban. Ez a vízveszteség hozzájárul Mongólia elsivatagosodásához, melynek nyomán az elmúlt 30 évben földjének 25 százaléka már sivataggá változott. Mongólia területének 75 százalékát potenciális elsivatagosodás fenyegeti. Ezek a környezeti változások közvetlenül veszélyeztetik a mongol nomád életmódot, amely évezredek óta nemzedékről nemzedékre öröklődik.

Ez a projekt arra tesz kísérletet, hogy létrehozzon egy skanzent egy valódi helyen - az elsivatagosodott Mongólia földjein – valódi emberekkel és állataikkal. A koncepció azon az elképzelésen alapul, hogy ezek az emberek a jövőben a túlélésük érdekében tulajdonképpen skanzenbe fognak kényszerülni. Ezt az érzetet erősítik a kinyomtatott és hirdetőtáblára tett képek, amelyek a tényleges táj horizontjával egy vonalban helyezkednek el.

Lee Dae Sung reméli, ezáltal sikerül érzékeltetni, hogy ezeknek a nomád embereknek az élete a valóság és egy múzeum virtuális tere között folyik.

A Budapest Fotófesztivál keretében a Koreai Kulturális központ – a pandémiára tekintettel – online rendezte meg a Futurisztikus régészet című kiállítást. A Nagyképen a sorozatot mutatjuk be.

(Fotó: Lee Dae Sung)

(Fotó: Lee Dae Sung)

(Fotó: Lee Dae Sung)

(Fotó: Lee Dae Sung)

(Fotó: Lee Dae Sung)

(Fotó: Lee Dae Sung)

(Fotó: Lee Dae Sung)

(Fotó: Lee Dae Sung)

(Fotó: Lee Dae Sung)

(Fotó: Lee Dae Sung)

(Fotó: Lee Dae Sung)

(Fotó: Lee Dae Sung)