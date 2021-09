Tűz és káosz, halálba ugró emberek

Pillanatokkal az után, hogy az északi toronyba csapódott az első utasszállító gép, a CNN, az MSNBC és más tévécsatornák szerverei alig bírták a terhelést. De az FBI honlapja is túlterhelődött, miután közzétették a gépeltérítők képét.

A második gép becsapódását (17 perccel az első után) és a tornyok összeomlását sok száz millióan nézték élőben szerte a világon, sikoltottak fel egyszerre, döbbenet és értetlenség fogadta a kibontakozó drámai eseményeket.

Ezer szónál is beszédesebb, elemi erejű fotók és mozgóképek születtek, halálfélelemben rohanó emberek, pokoli tűz és füst képsorai, amelyek beleégtek a retinánkba.

Vagy a tornyokból kiugráló és zuhanó emberek képei, például David Surowiecki és Richard Drew fotósok pillanatképei. Talán a legismertebb fotók közé tartoznak a világon, és a maguk nyerseségében máig megosztják a sajtót: közzé lehet-e tenni egy halálba zuhanó ismeretlen ember képét, vagy kegyeleti okokból el kell tekinteni tőle. Egyáltalán szabad-e ezeket a már szinte beállítottnak tűnő képeket felhasználni, mennyire szenzációhajhászat egy ember utolsó pillanatait megörökíteni? Arról is megoszlottak a vélemények, kik ők, éltek-e még a fotózás pillanatában. Sokan próbálták kideríteni a nevezetes Falling Man kilétét, sikertelenül.

Mindenesetre ezek a fotók bejárták a világsajtót. Ahogyan annak a többi, mintegy kétszáz zuhanó embernek a képe is, aki kétségbeesve vetette le magát több száz méter magasból. hősiesen mentő tűzoltók, menekülő, imádkozó emberek fotói is mind fájdalmasan erős érzelmeket ébresztenek ma is. Ezek a képek az ő emlékművük, a törékeny élet és a halál pillanatának örök lenyomatai.

Pillanatfelvétel a második eltérített utasszállító gép becsapódása előtt. Az északi torony már lángokban állt 17 perce (Fotó: Seth Mcallister / AFP)

Az emberek elmenekülnek, amikor a World Trade Center északi tornya összeomlik, miután egy eltérített repülőgép belrerepült az épületbe 2001. szeptember 11 -én New Yorkban (Fotó: Jose Jimenez/Primera Hora / Getty Images Hungary)

A Daily News fotósát, David Handschuhot elviszik a helyszínről, miután a leeső törmelék összetörte a lábát (Fotó: New York Daily News Archive / Getty Images Hungary)

A lángoló tornyok, előtérben a Brooklyn híd (Fotó: Stringer / Reuters)

Egy porral borított túlélő az utcán a World Trade Center közelében (Fotó: Shannon Stapleton / Reuters)

Törmelékkel borított, lángoló mentőautó az első torony összeomlása után (Fotó: Doug Kanter / AFP)

Kétségbeesett emberek ugrottak ki több száz méter magasból. Kétszázukról felvétel készült. Sokukat azóta sem tudták azonosítani (Fotó: David Surowiecki / Getty Images Hungary)

Kártyavárként omlott össze a World Trade Center déli tornya (Fotó: Thomas Nilsson / Getty Images Hungary)

Gerard McGibbon tűzoltó Brownsville-ben, Brooklynban imádkozik, miután a WTC épületei összeomlottak. A terrortámadásban mintegy 3000 embert halt meg (Fotó: Mario Tama / Getty Images Hungary)

A World Trade Center déli tornya összeomlik, por és füst lepi el az utcákat (Fotó: Aaron Milestone / AFP)

A szemtanúk döbbenten álltak, a város minden pontjáról látható volt a füst (Fotó: Ray Stubblebine / Reuters)

Emberek nézik a lángoló romokat (Fotó: Mario Tama / Getty Images Hungary)

Tűzoltók kutatnak túlélők után (Fotó: Ron Agam / Getty Images Hungary)

A füstölő tornyok romjai műholdfelvételen (Fotó: AFP)

Egy héttel a terrortámadás után még mindig túlélők után kutattak. Igaz, egyre kevesebb reménnyel (Fotó: AFP)

Tűzoltó áll egy felborult tűzoltóautón a nulladik szinten (Fotó: Matt Moyer / Getty Images Hungary)

Füstölgő romok mindenütt (Fotó: Alexandre Fuchs / AFP)