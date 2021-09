Fényterápia – magány a pandémia idején

Tombor Zoltán 2003-ban – egy autóbalesetből történt felgyógyulás után – hagyta el az országot. Az itthoni kereteket szűknek érezte, ezért Milánóban, a divat egyik fővárosában építette fel karrierjét. Innen 2011-ben költözött New Yorkba, ahol európai divatfotósként újra a nulláról kellett felépítenie magát.

A kortárs magyar fotográfiában egyedülálló módon az Egyesült Államokban is elismert divatfotóssá vált, a legnagyobb magazinok kérték fel divat-, portré- és reklámfotózásokra. 2015-ben megalapította saját, évente megjelenő kiadványát, a Supernationt, mely divat és dokumentarista sorozatait mutatja be. Tagja a Magyar Fotóművészek Szövetségének, a Magyar Sajtószövetségnek, a New York-i International Center of Photography-nak és a Professional Photographers of America szervezetnek. Legutóbbi magyarországi kiállítása Hazafelé címmel 2019 telén volt látható a Societé Budapestben.

Tizenöt év távollét után, 2019-ben költözött haza. Jelenleg elsősorban az alkotói fotográfiában gondolkodó művészként készült képeit láthatjuk a Mai Manó Házban. A Fényterápia darabjait az elmúlt másfél évben, a világjárvány alatt tapasztalható magány, bezártság és elszigeteltség témaköre tematizálja. A kiállított munkák között azonban találhatóak New Yorkban készült editorial fotók is, melyek a Vogue, a Harper’s Bazaar, a Time, a New York Times Style és a The Last Magazine hasábjain jelentek meg, így a kiállítás láthatóvá teszi a látogató számára is az alkotó alkalmazott és alkotói fotográfiái közti kapcsolatot.

Tombor Zoltán Fényterápia című kiállítása október 3-ig látogatható a Mai Manó Házban.

Fényterápia (részlet) (Fotó: Tombor Zoltán)

