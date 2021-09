Ha a hiéna nevét hallja az ember, vélhetően a rosszindulatú sivatagi ragadozóra fog asszociálni, mintsem egy háziállatra. Nigéria északi részén azonban vannak férfiak, akik otthon tartják az afrikai vadakat, s fesztiválokra viszik őket, gyakran pedig az állatok ürülékét, nyálát is felhasználják ősi gyógymódok alkalmazása során.

A helyiek hiénaembernek hívják őket, Abdullahi Jahun is egy közülük. A férfi apjától tanulta, hogyan szelídítse meg és tartsa kordában a veszélyes állatot. Hosszú távon sikert hozott a tanulás, Jahun jelenleg abból él, hogy Nigéria északi országrészét járja hiénájával, kivel tömegeket szórakoztatnak.

A férfi úgy érzi, gyerekkorától kezdve tanulta, és idővel belenőtt a munkájába. Kano városában beszélt a Reutersnek Jahun arról, szüleitől örökölte az elszántságát és az elhivatottságát a hiénák iránt. Turnétársát két éve kapta el, közösen eltöltött idejük során pedig helyi vezetők udvarában tartott ünnepségeken, falvakban és városokban mutatta be az állatot. Az ünnepségek során Jahun és hiénája a tradicionálisan felvonuló lovasok mellett, dobosok, táncosok és kígyóbűvölők társaságában vonul fel.

Gyerekeknek megengedi, hogy a hiéna hátára üljenek, sőt időnként ő maga lovagolja meg a sivatagi ragadozót. Fellépéseivel a nézők számától függően 8000 és 20 000 nigériai nairát keres, ez 6000 és 14 500 forint közé eső összeg.

A hiénaemberek régóta fontos szerepet töltenek be a nigériai kultúrában, és amit most látunk, az egy haldokló művészet, mondja Nasuri Wada helyi vezető. Az élőhelyek szűkülésével ugyanis egyre kevesebb hiéna él Nigériában. Ugyanakkor Wada elismeri, az állatvédők kritikái és kérdései a hiénaemberek állattartási szokásaival kapcsolatban jogosak, s nem vágnak egybe a modern felfogással.

A helyieket ez nem zavarja. Yaya Kawu farmer, vadász és tradicionális gyógyász hiénát és kígyókat is tart döngölt téglából épült otthonában, mely vonzza a környék gyerekeit és a szüleiket is. Kawu azt mondja, szomszédai gyakran egy levágott kecskével lepik meg a hiénáját, köszönetként az állat szőréből, nyálából vagy ürülékéből készült orvosságért. A férfi szerint a hiénából készült gyógyszerekkel még a rosszul viselkedő tinédzsereket is megvédhetik szüleik a drogok és az alkohol ártalmától.

Majomkenyérfa nő a Kano régióban található Rano közelében (Fotó: Afolabi Sotunde / Reuters)

Kawu autójával hazafelé tart a vágóhídról. A húst háziállatként tartott hiénája kapja majd (Fotó: Afolabi Sotunde / Reuters)

Ház a majomkenyérfák mellett. A döngölt sárból épült ház ad otthont Kawunak és állatainak (Fotó: Afolabi Sotunde / Reuters)

Fiatal fiú játszik egy régi motorbicikli abroncsával Rano külső területén (Fotó: Afolabi Sotunde / Reuters)

Középen Kawu, körülötte férfiak, a háttérben Rano vágóhídja (Fotó: Afolabi Sotunde / Reuters)

Fiatal fiú próbál belesni Kawu házának ajtaja alatt (Fotó: Afolabi Sotunde / Reuters)

Kígyókat tart vissza Kawu. A kép a férfi otthonában készült (Fotó: Afolabi Sotunde / Reuters)

Fiatal gyerekek röppennek szét, miután a kép közepén látható, piros pólós fiú megijeszti őket Kawu otthona mellett egy kígyóval (Fotó: Afolabi Sotunde / Reuters)

Kawu házában a hiénák lánccal vannak lekötve saját helyükre (Fotó: Afolabi Sotunde / Reuters)

Fiatal fiú tartja lábát egy kobra előtt (Fotó: Afolabi Sotunde / Reuters)

Hiéna láncon és szájkosárral a gabawasai ünnepélyen. A kép előterében az ünnepség táncosainak ruhái (Fotó: Afolabi Sotunde / Reuters)

Dauda Abdullahi egy kígyót tart kezében egy ünnepség során (Fotó: Afolabi Sotunde / Reuters)

Abubakar Usaini átszúrt nyelvét mutatja, miközben egy kobrát tart a kezében a gabawasai ünnepségen (Fotó: Afolabi Sotunde / Reuters)

Jahun mellkasára húzza hiénáját, miközben a közönség félve és érdeklődve nézi őt az állattal (Fotó: Afolabi Sotunde / Reuters)