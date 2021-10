Hegyi-Karabah: Hiányzó generációk

Gerogi Simonyan – Quarvachar, Horhanesi.

1953-ban született. Afganisztánban is harcolt a 80-as években, a szovjet hadseregben. Azóta is a nyakában hordja a katonai dögcédulát, azon kevés személyes tárgyak egyikét, amit magával tudott hozni. 2020. szeptember 23-án a sztepanakeri kórházba került a szívével, de négy nappal később kitört a háború, és a kórházat elkezdték lőni, ezért Shushiba szállították át, az ottani kórházba. Ezután már nem tudott visszamenni, Jerevánba hozták, semmit nem tud a házáról. Felesége testvére is áldozatul esett a harcokban.

(Gerogi Simonyan egy hónappal a kép készítését követően meghalt.) (Fotó: Bácsi Róbert László)