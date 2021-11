Fekete fény

„Margaret Watkins 1884. november 8-án született az Ontario állambeli Hamiltonban, egy helyi üzletember és skót felesége gyermekeként. Érzéke a rajzoláshoz és a kézművességhez korán megnyilvánult, tizenöt éves korában már édesapja áruházában kínálta a saját maga által készített tárgyakat. Zongorázott, és egy helyi metodista templom kórusában is énekelt – a zene a későbbeikben fotográfiai munkásságára is hatással volt. A fotográfiával 1908-ban az Egyesült Államok északkeleti részén található utópista, vidéki kollektívákban kezdett megismerkedni.

1933-ban Bostonba költözött, ahol egy fotóstúdióban dolgozott kisegítőként. A munkája mellett verseket is írt, Mendelssohnt és Wagnert énekelt a Temple Israel kórusában. Később a New York-i fotográfus, Alice Boughton mellett kapott állást, és az amerikai fotószecesszióból jól ismert Clarence H. White New York-i és maine-i tanfolyamaira kezdett járni. A maine-i nyári iskola – ahol később maga is tanított – erősítette meg elköteleződését a fotográfia iránt.

Watkins a New York-i Greenwich Village-ben nyitott műtermet, 1920-ban pedig útjára bocsájtotta a Pictorial Photography in America című évkönyvet. Sikeres reklámfényképészként tevékenykedett, akinek ügyfele közt ott volt a Macy’s, a J. Walter Thompson és a Fairfax Media. Egyike volt az első olyan női fotográfusoknak, akik reklámügynökségeknek is dolgoztak, de készített tájképeket, portrékat, aktokat és csendéleteket is. 1916 és 1928 között Clarence H. White iskolájában tanítványa volt többek közt Margaret Bourke-White, Laura Gilpin, Paul Outerbridge, Ralph Steiner és Doris Ulmann. A reklám területén is alkotó művészfotográfusok egyikeként a hétköznapi tárgyakról készített felvételei a közízlés új normáit alapozták meg.

1928-ban Glasgow-ba költözött, innen indulva kereste fel Oroszországot, Németországot és Franciaországot, ahol elsősorban üzleteket és kirakatokat fotózott. Glasgow-ban érte a halál 1969-ben. Vagyona nagy részét zenei alapítványokra hagyta.

Példaértékű munkájával Watkins fontos örökséget hagyott hátra, épp úgy, mint az egyedülálló, sikeres nő mintájával. A kanadai akadémiai folyóirít, a Queen’s Quarterly szerint Watkins élete inspiráció volt az egyedülálló nők számára, akik a karrierben találták meg a kiteljesedést, és nem a hagyományos nemi szerepben, amelyben azt a házasság és a gyermek jelentette.

Halála előtt Watkins egy lezárt dobozban adta át a munkáit Joseph Mulhollandnek, aki szomszédja és végrendeletének végrehajtója volt, meghagyva, hogy azt csak halála után nyissák ki. A doboz tartalma később egy sor egyéni kiállításon volt látható Nagy-Britanniában és Észak-Amerikában” – olvashatjuk a Fotóhónap2021 katalógusában.

Margaret Watkins Fekete fény című kiállítása a Fotóhónap2021 kiemelt rendezvényeként 2022. január 16-ig látogatható a Mai Manó Házban.

Cím nélkül (Nő fényképezőgéppel), 1915 körül, palládium nyomat, 15,5 x 20,5 cm (Fotó: Margaret Watkins / Joseph Mulholland Gyűjtemény, Glasgow)

Szögek (A stég), 1922, palládium nyomat, 20,2 x 15,1 cm (Fotó: Margaret Watkins / Joseph Mulholland Gyűjtemény, Glasgow)

Cím nélkül, év nélkül (Fotó: Margaret Watkins / Joseph Mulholland Gyűjtemény, Glasgow)

Cím nélkül, év nélkül, zselatinos ezüst, 7,9 x 10,2 cm (Fotó: Margaret Watkins / Joseph Mulholland Gyűjtemény, Glasgow)

Cím nélkül (Graflex fényképezőgép), 1920 körül, zselatinos ezüst, 21,1 x 16,2 cm (Fotó: Margaret Watkins / Joseph Mulholland Gyűjtemény, Glasgow)

Kémcsövek, New York, 1924–1928, zselatinos ezüst (Fotó: Margaret Watkins / Joseph Mulholland Gyűjtemény, Glasgow)

Cím nélkül (Blythswood), 1937, terv a „Blythswood” szőnyeghez, bejárati lépcső, középre rendezve, 1937 körül, zselatinos ezüst, 19,9 x 15 cm (Fotó: Margaret Watkins / Joseph Mulholland Gyűjtemény, Glasgow)