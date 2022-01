Tíz hét a pokolban, így néz ki a világ egyik legkeményebb kommandóskiképzése

„Nem aluszkálunk, aranyoskáim! Vagy befejezitek a kiképzést?” – ordítja rájuk az egyik kiképzőtiszt, miközben a fiatalokat az ájulás kerülgeti, hiszen napok óta nem aludtak. Majd rájuk irányítják a tűzoltó slagot, és a jéghideg víz azonnal felébreszti és éberré teszi őket.

Ez ugyanis a belépő kurzus azoknak, akik csatlakozni akarnak az APR-hez, magyar fordításban a tajvani szárazföldi és vízi felderítő- és járőregységhez, amely méltó megfelelője az amerikai Navy SEAL vagy a brit Special Boat Service elit egységeknek. Ha kitörne a háború Kínával, akkor az APR békaemberei lennének azok, akik apró csónakjaikon a szoroson átkelve kínai területen derítenék fel az ellenséget, és informálnák feletteseiket.

A 10 hetes, embert próbáló kiképzést 31 önkéntes fiatal kezdte, de végül csak 15 fejezte be. Utolsó hetükre – ritka gesztusként – a tajvani hadsereg beengedte a Reuters stábját a hatalmas Zsuo Jing haditengerészeti bázisra. Az utolsó feladat az „út a mennyországba” nevet kapta. Ez talán az egyik legkegyetlenebb feladat, mert a katonáknak félmeztelenül, hátrakötött kézzel, hason, térden, mellen és vállon kell a 100 méteres távot teljesíteni. Igen ám, de a 100 méteres kőágy emberfejnyi sziklákkal van szép egyenesre döngölve, és ezeken kell átkínlódniuk magukat a jelölteknek.

Hat nap és öt éjjelen át a jelentkezőknek mindent el kell viselni a velük folyamatosan ordítozó kiképzőktől, kezdve a hosszú meneteléseket és a folyamatosan vízben töltött órákat. Sok időt töltenek azzal, hogy uszodákban vagy a tengerben megtanulják hosszabb-rövidebb ideig visszatartani a lélegzetüket, teljes menetfelszerelésben úszni vagy partra szállni gumicsónakból.

A képzés folyamatos a tíz hét alatt, vagyis csak hatóránként állhatnak meg egy órára, amikor ehetnek, és teletömhetik magukat egy nagy fej fokhagymával, hogy az segítse az immunrendszerüket formában tartani. Ekkor vizsgálják meg őket orvosok, mehetnek WC-re, és alhatnak. Általában alvásra már csak néhány perc marad, az is egy szál pokrócban a betonon. Akik átmentek az utolsó vizsgán is, azoknak a tajvani tengerészgyalogosok parancsnoka gratulál, ami egyben felvételt is jelent az elit egységbe.

Hsziu De-Jü megkongatja a harangot a Zsuo Jing tajvani haditengerészeti bázison, jelezve, hogy sikeresen befejezte speciális kiképzését. Az önként jelentkezőknek mindent el kellett viselniük a 10 hetes kiképzés alatt, a többórás meneteléseket éppúgy, mint kiképzőik folyamatos ordítását. Ezúttal 31-en kezdték meg a kiképzést, de csak 15-en végeztek. 2021. december 19. (Fotó: Ann Wang / Reuters)

A kiképzésen részt vevők homokvihart szimulálnak a reggeli gyakorlatok végén a Tajvan déli részén található Zsuo Jing haditengerészeti bázison. 2021. december 18. (Fotó: Ann Wang / Reuters)

A kiképzés egyik résztvevője hallgatja a kiképző utasítását. Ez az utolsó feladat, az ún. út a mennyországba, amikor egy 100 méter hosszú, szikladarabokkal teleszórt pályán kell a jelölteknek végigkúszniuk a térdükön, hasukon, vállukon, miközben újabb és újabb feladatot kapnak a kiképzőktől. 2021. december 22. (Fotó: Ann Wang / Reuters)

Jü Guang-Csang is részt vett a 10 hetes speciális kiképzésen a tajvani szárazföldi és vízi felderítő- és járőregységnél. 2021. december 18. (Fotó: Ann Wang / Reuters)

A kiképzés résztvevői azt gyakorolják, miként tudnak kitartani komoly tengeri hullámzásban a 10 hetes képzés utolsó napjaiban Tajvan déli részén. 2021. december 18. (Fotó: Ann Wang / Reuters)

Egy kiképző szidja az egyik résztvevőt a kiképzésen. A kiképzők korábban már elvégezték ezt a 10 hetes erőprobát. A cél nem kegyetlenkedni a jelöltekkel, hanem felkészíteni őket a háború nehézségeire. 2021. december 21. (Fotó: Ann Wang / Reuters)

Kiképzők ordítanak azokkal a résztvevőkkel, akik már nem bírják a kiképzés tempóját az utolsó héten a Zsuo Jing haditengerészeti bázison Tajvan déli részén. 2021. december 19. (Fotó: Ann Wang / Reuters)

Hsziu De-Jü és Ma Suo-Fu megvitatják, hogy folytassák-e kiképzésüket a 10 hetes program utolsó hetében. 2021. december 19. (Fotó: Ann Wang / Reuters)

A 25 éves Liu Zi-Hszian vérnyomását mérik, miután rosszul lett a 10 hetes kiképzés utolsó hetében az egyik gyakorlaton. 2021. december 19. (Fotó: Ann Wang / Reuters)

Terepszínű gyakorlóruhában halad előre az egyik, kiképzésre jelentkezett fiatal egy szennyvízcsatornában. 2021. december 21. (Fotó: Ann Wang / Reuters)

Terepszínű gyakorlóban figyel egy szennyvízcsatornában a kiképzés egyik résztvevője. 2021. december 21. (Fotó: Ann Wang / Reuters)

Fekvőtámaszt nyomnak a kiképzésben részt vevők egy füstbombatámadás szimulációja közben. 2021. december 21. (Fotó: Ann Wang / Reuters)

Kiképzők papírpénzt égetnek, és kérik az isteneket, hogy óvják meg az utolsó héten is a gyakorlatra jelentkezett önkénteseket. 2021. december 16. (Fotó: Ann Wang / Reuters)

A priccsén pihenő Liu Zi-Hsziant anyja vigasztalja, mert bár befejezte a kiképzés 10 hetét, de végül érvénytelenítették a teljesítményét, mert a kimerültségtől és fájdalmában visszaszólt az egyik kiképzőtisztnek. 2021. december 22. (Fotó: Ann Wang / Reuters)

Az egyik frissen kiképzett tiszteleg csapattársai és a korábban végzettek képei előtt a Zsuo Jing tengerészeti bázison Tajvan déli részén. 2021. december 22. (Fotó: Ann Wang / Reuters)