Lencsevégen a túlélés ösztöne

Másodszor rendezték meg Londonban a World Nature Photography Awards természetfotós-pályázatot. 2021-ben húsz ország fotósai küldték be tizenhárom kategóriában a képeiket. A díjazott fotók közt magyar is van: Máté Bence Túlélési ösztön című felvétele, mellyel 2019-ben első helyezett lett a World Press Photo pályázat Természetfotó kategóriájában, most harmadik helyezést ért el a World Nature Photography Awards Természetfotó-riporter kategóriában.

Az Emlősök viselkedése kategória első helyezett fotója lett a pályázat abszolút győztese is. Amos Nachoum felvételén egy szamárpingvin életének utolsó pillanata látható, mielőtt egy leopárdfóka felfalja. A fotós a fókát követte a nyílt vízben, figyelte, ahogy kergeti a pingvint, aki az életéért küzdött.

A fotó a Szemben a valósággal címet kapta. A zsűri mind a kategóriájában, mind a pályázatra beérkezett képek közül a legjobbnak értékelte a tökéletesen elkapott pillanatot.

Szemben a valósággal – az Emlősök viselkedése kategória győztese, egyben az abszolút győztes fotó (Fotó: Amos Nachoum / World Nature Photograpy Awards)

Az állatportré kategória nyertes fotója (Fotó: Tom Vierus / World Nature Photograpy Awards)

A kétéltűek és hüllők kategória első helyezettje (Fotó: Shayne Kaye / World Nature Photograpy Awards)

A kétéltűek és hüllők kategória második helyezettje (Fotó: Massimo Giorgetta / World Nature Photograpy Awards)

A Madarak viselkedése kategória győztes fotója (Fotó: Ashok Behera / World Nature Photograpy Awards)

A Gerinctelenek viselkedése kategória győztese (Fotó: Teo Chin Leong / World Nature Photograpy Awards)

A Művészi természet kategória győztese (Fotó: Federico Testi / World Nature Photograpy Awards)

Az Ember és természet kategória nyertes fotója (Fotó: Sabrina Inderbitzi / World Nature Photograpy Awards)

Az Ember és természet kategória harmadik helyezettje (Fotó: Dr Gaetano Gargiulo / World Nature Photograpy Awards)

A Növények és gombák kategória első helyezettje (Fotó: Gautam Kamat Bambolkar / World Nature Photograpy Awards)

A Városi élővilág kategória győztes fotója (Fotó: Matthijs Noome / World Nature Photograpy Awards)

A Tájkép és környezet kategória első helyezettje (Fotó: Sam Wilson / World Nature Photograpy Awards)

A Tájkép és környezet kategória harmadik helyezett fotója (Fotó: World Nature Photograpy Awards)

A Fekete-fehér kategória nyertes fotója (Fotó: Vince Burton / World Nature Photograpy Awards)

Az Állatok az élőhelyükön kategória győztese (Fotó: Thomas Vijayan / World Nature Photograpy Awards)

A Természetfotó-riport kategória nyertes képe (Fotó: Alain Schroeder / World Nature Photograpy Awards)

Túlélési ösztön – a Természetfotó-riport kategória harmadik helyezettje (Fotó: Máté Bence / World Nature Photograpy Awards)