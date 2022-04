Háború, tűzvész, félelmek és vágyak

Csúzlik (Egyedi fotó - Délkelet-Ázsia és Óceánia): 2021 februárjában katonai puccsot hajtottak végre Mianmarban, korábbi nevén Burmában. A puccsot az új parlament beiktatása előtt néhány órával hajtották végre. A lépés széleskörű ellenállást váltott ki a helyiekből. A képen tüntetők csúzlikkal, parittyákkal és egyéb házi készítésű fegyverrel támadják a biztonsági erőket az ázsiai ország fővárosában, Rangunban. (Fotó: Anonymous, for The New York Times / World Press Photo)