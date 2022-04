Negyven év legjobb sajtófotói egy helyen

Ingázó vendégmunkások, munkájukat elveszítő gyári karbantartók, bűnözői csoportok közti leszámolás, tüntetés, intézménybezárás és -lepusztulás, elfuserált beruházás, politikusok ellesett pillanatai, Bosznia, Szíria, vörösiszap-katasztrófa, Covid-áldozatok. Negyven évünk elszelelt, és az elmúlt négy évtized legjobb sajtófotóiból nyílt kiállításon a Capa Központban olyan keresztmetszetet kaphatunk minderről, hogy közben erősen elgondolkodhatunk: vajon a következő negyven évünket dokumentáló sajtófotókon mit fogunk látni?

Hiszen a képeken szereplő számos téma – háború, járvány, tömegsír exhumálása, társadalmi feszültségek és erre adható civil és magánéleti válaszok – ugyanúgy napjaink valósága is. Igaz, a politikusok már másképp öltözködnek (Kádár János kucsmájában benne van a korszak minden borzalma), és talán a metoo-korszak után a lepukkant Ikarusnak támaszkodó aktmodell sem píszí (bár ki tudja, mi zajlik egy akttáborban), de egy anya fájdalma Bucsában most sem más, a Dunából most is próbálnak halat fogni, és a Covid is itt lesz még velünk egy jó darabig.

Keleti Éva fotóművész a megnyitón elmondott beszédében felhívta a figyelmet a ma fotográfiájában egymásra épülő generációkra, amelyek egymást kiegészítve és támogatva haladnak előre a közös munkában. A fiatal fotósokat nyitottságra szólította fel, az idősebb kollégákat pedig arra, hogy segítőkészen álljanak a feltörekvő nemzedékhez.

Búcsúzóul a közönséget és kollégáit is segítőkészségre és szeretettel való egymáshoz viszonyulásra intette.

A megnyitón átadták a Fotóriporteri Életműdíjat, amelyet Fejér Gábor fotóriporter nyert el. A kiállítás május 29-ig látogatható.

1982

A vendégmunkás 1979–1988

Magyarországon az 1970-es években több mint negyedmillió ember dolgozott ingázó munkásként. A mezőgazdaságból kiszorulva a városban találtak munkát, s csak a hétvégéket töltötték a faluban a családjukkal. Skarbit András kubikus Tiszaeszlárról járt Budapestre, ahol a Fővárosi Gázműveknél dolgozott. Az életének minden fontos eleme jellemző az ingázásra: a paraszti múlt, a városi munka, a munkásszállás, a falun maradt család s a hétvégi vonatozás. Korniss majdnem egy évtizeden keresztül fényképezte Skarbit András életét (Részlet a sorozatból) (Fotó: Korniss Péter)

1983

Stílusváltás

Az NDK-ból hazaérkező Kádár Jánost a felesége fogadja a Keleti pályaudvaron (Fotó: Rédei Ferenc)

1987

Akttábor

Harmadik alkalommal rendezték meg Jung Zseni és Eifert János fotóművészek vezetésével az akt- és természetfotó-tábort a Bükki Nemzeti Parkban (Fotó: Sárközy György)

1989

Acélváros, Ózd 1987–1995

„Kilenc évig kísértem figyelemmel az Ózdi Kohászati Üzemek leépülését, egy drámának voltam részese, ahol emberek ezrei váltak munkanélkülivé.” B. I.

Karbantartók, kohógázüzem (Fotó: Benkő Imre)

1990

Göncz Árpád a köztársasági elnökké választása után

Kossuth tér, Budapest, 1990. 08. 03. (Fotó: Szigeti Tamás)

1990

Alkony

Ünnepi dekoráció felvonása a KGB moszkvai központjának a falán néhány nappal november 7. előtt. 1990-ben több kelet-európai országban végbement már a rendszerváltás, Moszkvában is érezni lehetett a változás szelét (Fotó: Bánkuti András)

1991

Devils

A rendszerváltás után a motorostársadalomban is megkezdődtek a változások. Független klubok jöttek létre, és szinte minden hétvégén volt egy motorostalálkozó.

Az egyik első találkozó Budapesten. A Devils MC tagjai (Fotó: Pataky Zsolt)

1992

Augusztusi idill Szentendre főterén (Fotó: Soós László)

1993

Tömegsír exhumálása valahol Boszniában (Fotó: Birtalan Zsolt)

1995

Az Erzsébet híd hallal (Fotó: Déri Miklós)

1996

Budapest, 1990 (Fotó: Baricz Katalin)

1998

Aranykéz utcai robbantás

Autóba rejtett bomba végzett a Belvárosban Boros Tamás olajszőkítésben érintett vállalkozóval, rendőrségi besúgóval. Rajta kívül még három ember halt meg, és több mint húsz volt a sebesült (Részlet a sorozatból) (Fotó: Veledits Éva)

2005

Helyzetkép az uniós csatlakozás előtt

Szeretjük kissé felülről kezelni Romániát, és nem vagyunk mentesek az előítéletektől sem. Rossz alapállás, változtatni kell, annál is inkább, mivel Románia egy éven belül csatlakozik az Európai Unióhoz. Magyarországon remélhetőleg a többség végre belátja, hogy az egyetlen lehetséges megoldás a történelmi sérelmekre: a közös múlt vállalása és a közös jövő építése az unió keretein belül. Az unió országjelentése szerint Romániának megvan minden esélye arra, hogy 2007-re beléphessen az EU-ba. (Részlet a sorozatból)

Fiatal fiú munkába tart egy téli hajnalon Odobesti felé. Gépével tűzifa fűrészelését végzi házaknál (Fotó: Dezső Tamás)

2007

OPNI

Az 1868. december 5-én megnyílt Budai Magyar Királyi Országos Tébolyda Európa legnagyobb és legmodernebb elmegyógyintézete volt, amely rövid időn belül nemzetközi hírnévre tett szert. Utódintézménye, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) 40 holdon terül el, több épületet foglal magában, több száz beteget kezel, 2007-ben mégis bezárásra ítélték. Az épületekre lerombolás vár, az egyedülálló kordokumentumokra pedig selejtezés, mivel megőrzésüket az intézmény képtelen finanszírozni (Részlet a sorozatból) (Fotó: Hernád Géza)

2008

Szolgálunk és félünk

Rohamrendőrök védekeznek a Szabadság téren, ahol a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom felhívására több radikális csoport is tüntetett (Fotó: Földi Imre)

2010

Túlélők

Macska és gazdája a vörösiszap-katasztrófa sújtotta Kolontáron (Fotó: Huszti István)

2013

A véget nem érő pokol

Szíriában 2013-ban a harmadik évébe lépett a polgárháború, és egyelőre nem tudni, mi lehet a kiút az egész közel-keleti térséget fenyegető konfliktusból. A konfliktus eddig több mint 130 ezer áldozata közül legalább 50 ezer a civil, tizedük nő, és mintegy 7000 a gyermek (Részlet a sorozatból) (Fotó: Bielik István)

2014

Magyar markológép

Rohammunka a Várkert Bazár harmadik ünnepélyes átadása előtt. A vezeték javításához ásott gödör szűkre sikerült. Beleállva nem lehetett lehajolni, a gödör széléről pedig nem lehetett elérni a vezetéket (Fotó: Teknős Miklós)

2018

Öltönyös

Egy résztvevő a 7. Brutálfutáson Nyáregyházán. A hét kilométeres akadályfutáson 2420 versenyző indult. 2018. 06. 16. (Részlet a sorozatból) (Fotó: Komka Peter)

2021

Frontvonal

A budapesti Uzsoki utcai Kórház a Covid–19-járvány első hulláma óta járványkórházként működik. Magyarországon már több mint 40 ezer áldozata van a koronavírus-járványnak. Ez olyan magas szám, amivel népességarányosan a világ legrosszabbul teljesítő országai közé tartozunk.

Koronavírus-fertőzésben elhunyt beteg az egyik műtőből átalakított intenzív osztályon (Fotó: Móricz-Sabján Simon)

