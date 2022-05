Üres üzenetek

A Sony World Photography Awardson tájkép kategóriában shortlistes képsorozat átlátszó keretbe foglalja a sajátos nyelvezetű világot, amely ezáltal zártnak és nagyon kiváltságosnak tűnik.

„Reklámhordozó. Médiamix. Óriásplakát. Óriás tábla. Gigaposzter. Extra méretű. Megaboard. 100 400m2. Forgalmas út. Frekventált hely. Autópálya. Új termék. FMCG. Útbaigazítás. Termékbevezetés. Brief, rebrief. Láthatóság. Folyamatos láthatóság. Figyelemfelkeltés. Kampány. Tender. Ügynökség. Ebből is többfajta: lead-, lokális, grafikai, PR-ügynökség. Termék, termékfotó vagy egyszerűen: packshot. Grafikai tervezés. Fotózás, 3D, majd ezek kombinációja. Büdzsé. Art director, designer, dtp-operatőr. 3D modellező. Client service, account manager. Prezentáció. Visszadobás, majd új kör. Korrektúraforduló, nem is egy, néha tizenhat. Jóváhagyás, proof aláírás. Próbanyomat, megint jóváhagyás. Cromalin, kalibrált, színhelyes. Anyagválasztás. Festés vagy nyomtatás. UV. Helyszínbejárás. Alpinisták. Árajánlat, már talán negyedik is. Engedélyezés. Földtulajdonos. Építési engedély. De előtte építészeti tervezés. Látványok, látványtervezés. Közút, önkormányzat, illetékes természetvédelmi hivatal. Megint 3D látvány. Közben zajlik a monitorozás. Médiatervezés. Mekkora a reach, a share, a CPT. Egy hónapra, egy évre vagy tovább? Saját vagy bérelni? Jogászok megindokolják. Bármit megindokolnak. Döntés. Nem dönthetünk. Kiküldés a központba, majd ott döntenek. Onnan. Piackutatás. Fókuszcsoport. Kiértékelés. Prezentálás. Külső elemző. Döntenek, majd szerződés. Földhivatal. Kivitelezés. Zártszelvény majd borítás. Fémlemez vagy OSB? Határidő? Hozzátok be! Fontos a kampány! Mindenki ezt fogja nézni. Ugye, hétvégén is haladni fogtok? Végre kész! Számlázás, jutalék és többfajta bónusz. Lefotózni. Bele a riportba. Még egyszer a negyedévbe. Monitoring. Vihar volt. Karbantartás. Újragyártás. A szerződés lejár. A termékmenedzser fluktuált. Egy év után elfelejtődik. Jön az eső, a szél, majd a rozsda. 10 év, és a lemezek a szántóra vitorláznak. Az acélszerkezet még egy darabig ellenáll. Átlátunk rajta. Mementóvá alakul. Megszokjuk, mert mindent megszokunk, de fáj.

30 évig ezt a kereket pörgettem, és volt, amikor élveztem. Ma inkább tömör képbe foglalom, ami ebből maradt” – írja Radisics Milán.

Ma már legfeljebb madarak pihenőhelye az acélszerkezet, rég eltűntek róla a reklámot hordozó OSB-lemezek (Fotó: Radisics Milán)

Igazán csak a magasból mérhető fel, milyen nyomot hagynak környezetükön az irdatlan hirdetőtáblák (Fotó: Radisics Milán)

Dunabogdánynál emberi kéz által alkotott sziklaként magasodik ki a szántóföldből a masszív betonalapzaton álló fémszerkezet. Hajdanában jövet-menet sulykolta a harsány reklámüzenetet (Fotó: Radisics Milán)

A vitorlahatás visszacsap, földig hajlította a szél az idomtalan rácstömeget (Fotó: Radisics Milán)

(Fotó: Radisics Milán)

(Fotó: Radisics Milán)

(Fotó: Radisics Milán)

Hatvan mellett, száz méterre az M3-as autópályától a táj részletei gyönyörűen láttatják, hogy a földrajzi koordinátarendszerben gondolkodó, GPS-szel vezérelt munkagépek, traktorok és kombájnok szántás, vetés, aratás közben szépen, okosan, szabályos nyomvonalon kikerülik a tájban rekedt monstrumot (Fotó: Radisics Milán)

Hatvan határában a gigantikus méretű hirdetőtábla első borítólemezei már búcsút mondtak a rozsdásodó szerkezetnek, látni engedik az egykori üzenethordozó fémmonstrumot (Fotó: Radisics Milán)

Valaha nagyon forgalmas helyen, a Balaton déli csücskében, ahol a hetes út Keszthely felé körfordul, gyűjtötte a tekinteteket ez a monstrum. Ma kicsit távolabb, az M7-esen zajlik a forgalom java, így a táblára csak a madarak szállnak le pihenni (Fotó: Radisics Milán)