Móricz-Sabján Simon nyerte a Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíjat

A Capa Központ 2014-ben alapította meg a Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíjat azon alkotók munkájának elismerésére, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a magyar fotográfia bármely területén. A Capa-nagydíj 2021-es zsűrije tavaly októberben három ösztöndíjast választott ki a beérkezett pályaművek alkotói közül: Barakonyi Szabolcs, Horváth Katalin Fanni és Móricz-Sabján Simon egy éven keresztül dolgoztak tovább munkájukon. A Capa-nagydíj 2022-es zsűrije e munkák és az ösztöndíjasok nyilvános prezentációja alapján hetedik alkalommal ítélte oda 2022. október 20-án a hárommillió forintos díjazással járó Capa-nagydíjat.

A változások sokszor döntő jelentőségűek, és alapjaiban határozhatnak meg minket és életterünket. Az alföldet több mint 10 éve fényképezem, a korábbi fotóesszémet most viszont új címmel és szélesebbre nyitott témákon át folytatom, elsősorban ezen települések lakóinak és közösségeinek sorsfordulataira koncentrálva.

Mindig is lenyűgözött ennek a világnak a rám gyakorolt hatása, az itt élők hétköznapjainak ereje és a sok helyen tapasztalható mulandóság, melynek jeleit testközelből látom. Szinte mindent veszély fenyeget, a kiöregedés, az elvándorlás és a szűkös lehetőségek miatt, így a fiatalok helyben maradását, a hagyományok, a szokások megőrzését és a közösségek életben tartását is. Az iskolák bezárása már elég korán elmozdítja a fiatalokat, illetve a szüleiket, a kisüzletek, a kocsmák vagy a közösségi terek megszűnése pedig lassan megpecsételheti a települések sorsát is. Az itt élők nehezen tudják előrevetíteni, hogy milyen jövő előtt állnak, de a tanulmányok szerint a következő évtizedekben a magyarság akár egytizede is eltűnhet, és a magyarok négyötöde városokban él majd. A fiatalokat leszámítva kevés ember sorsa változik meg gyökeresen rövid időn belül, a térségek döntő többsége viszont már nem biztos, hogy ugyanazon pályán fog mozogni, mint eddig.

A vidéki emberekben és közösségekben rengeteg erő van. Ellenálló képességük az erős identitás- és hovatartozás-érzésből fakad, ami helyben tartja őket. A vidéki ember attól erős, hogy mindig tudta: mindegy, hol a hatalom, a világ közepe ott van, ahol ő él. Az idősebb generációt semmilyen probléma nem tudja elűzni a szülőföldjéről, még úgy sem, hogy a gyermekek és unokák elköltözése miatt gyakran az elmagányosodás vár rájuk.

A világ viszont gyorsan változik, még ha sokak változatlanul is élnek benne. 2022 meghatározó év, és rendkívül nehéz körülményeket teremt. Most kerültek előtérbe a megváltozó időjárás és a világválság hatásai. A települések és lakóik komplikált és rendkívül árnyalt helyzetbe kerültek a perzselő aszályok, a rendszeres bozót- és erdőtüzek, a válság miatti súlyos áremelkedések és az infláció miatt. Az Alföldön élőknek a jövőben valószínűleg sok mindent újra kell értelmezniük, miközben a kérdések egyelőre válaszok nélkül sokasodnak. Gyermekkorom alföldi nyarai után bennem is él egy határozott vidéki kép, így a fő kérdés abszolút személyes is: a sorsszerű változások mivé alakítják az Alföld településeit, és hogyan alakul az itt élők jövőképe? – teszi fel a kérdést az alkotó, Móricz-Sabján Simon.

(Fotó: Simon Móricz-Sabján)

(Fotó: Simon Móricz-Sabján)

(Fotó: Simon Móricz-Sabján)

(Fotó: Simon Móricz-Sabján)

(Fotó: Simon Móricz-Sabján)

(Fotó: Simon Móricz-Sabján)

(Fotó: Simon Móricz-Sabján)

(Fotó: Simon Móricz-Sabján)

(Fotó: Simon Móricz-Sabján)

(Fotó: Simon Móricz-Sabján)

(Fotó: Simon Móricz-Sabján)

(Fotó: Simon Móricz-Sabján)

(Fotó: Simon Móricz-Sabján)

(Fotó: Simon Móricz-Sabján)