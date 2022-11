Rédling Hanna (1993) a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen (Budapest) szerzett BA- és MA-diplomát fotográfia szakon, valamint a Willem de Kooning Academie (Rotterdam) fotográfiai szakán tanult. A Magyar Fotóművészek Szövetségének ösztöndíját 2020-ban kapta meg, 2021-ben és 2022-ben pedig elnyerte a Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíjat. Rédling idén a neves Futures Talent 2022 – European Photography Platform ösztöndíjasa lett.

Rédling Hanna generációjának egyik legkarizmatikusabb fotográfusa. Művei alapvetően a jelen létbizonytalanságára és az egyéni és kollektív nosztalgia megértésére összpontosítanak. Filmes éllel rendelkező művei olyan bonyolult mikrokozmoszt hoznak létre, amelyben múlt és jelen, valóság és fantázia keveredik, erős történetmesélési érzékkel. Képein gyermeki kíváncsiság és optimizmus ötvöződik a jövő világának kiszámíthatatlanságában gyökerező szorongással. Az a hozzáállás, amely olykor a múlt emlékeit, máskor a lázálomszerű jelent és jövőt elemzi, egy térben és időben összefolyó alternatív világot hív elő.



Korunk kiszámíthatatlan jellegénél fogva a nosztalgia a psziché védekező mechanizmusává vált, egy ambivalens érzelmi állapottá, ahol a negatív élmények elfedésének és megszépítésének funkciója az emberek életében mindennapi jelenséggé nőtte ki magát. A nosztalgiára mint személyes tapasztalatra és mint társadalmi érzésre egyaránt építve a művész túlélési stratégiája, hogy saját világot teremt, miközben feltárja a valóság és a fikció közötti vékony határvonalat.



A kiállítás középpontjában a Moon Motel (2021) című installáció áll. A monumentális mű a valóság és a nosztalgia közötti átmeneti fázist mutatja meg, azt a pillanatot, amelyben a körülöttünk és bennünk levő zűrzavar és feszültség tükröződik, minden mozgásban van, de fel-felsejlik a nyugvópont megtalálásának a lehetősége. Ez az érzés manifesztálódik Rédling fotóin is, ahol rugalmas, kocsonyás textúrák és időtlen kompozíciók ismétlődnek, olyan elemek, amelyek a test és a lélek lebegő állapotát szimbolizálják. A művész liminális tereket létrehozva teremt vizuális élményeket arról a mindenki által jól ismert érzésről, arról az utazásról, amikor még nem értük el célunkat.

A kiállítás Rédling Hanna főbb műveit mutatja be, és három szegmensből áll: a Color TV, Queen Beds, Exotik Dreams (2018- ) és a When The Water Is Stirred (2021- ) című sorozatokból, valamint a Moon Motel (2021) című installációból. A Moon Motel a Deák Erika Galériában tekinthető meg 2023. január 12-ig.

Color tv, queen beds, exotik dreams 8 (Fotó: Rédling Hanna)

Color tv, queen beds, exotik dreams 17 (Fotó: Rédling Hanna)

Hanna Color tv, queen beds, exotik dreams 1 (Fotó: Rédling Hanna)

Cherry (Fotó: Rédling Hanna)

Color tv, queen beds, exotik dreams 22 (Fotó: Rédling Hanna)

Diana Market (Fotó: Rédling Hanna)

Color tv, queen beds, exotik dreams 3 (Fotó: Rédling Hanna)

Cocktail I (Fotó: Rédling Hanna)