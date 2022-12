Több mint ezer gól, három vb-cím: Pelé élete képekben

Pelé az egyik, ha nem a legsikeresebb labdarúgó a világon. Három világbajnoki címe egyedülálló, annak ellenére jutott a csúcsra, hogy sosem futballozott Európában.

„Egy rongylabdát kergető fiúból igazi labdával, profi pályákon játszó futballistává lettem olyan csapatokban, amelyek történelmet írtak. Világot láttam, nagyszerű, csodálatos emberekkel találkoztam. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen magasra jutok” – írta 2006-ban megjelent önéletrajzi könyvében.

És Pelé most már még magasabban van. Igen, valahol ott, a felhők között, minden bizonnyal Diego Maradonával beszélik meg Argentína harmadik világbajnoki címét.

„Játékosként gyakran kötöttünk barátságot más klubok labdarúgóival. Szoros barátságot. Meghívtuk egymást otthonainkba, megismertük egymás családját, s közben állandóan azon elmélkedtünk, hogyan javíthatnánk a futballon. A cél mindig a minél látványosabb játékos kialakítása kell, hogy legyen, hiszen ez szolgál példával mindenki számára Brazíliában éppúgy, mint a világ más részein. Csak ez számít. Méltónak és alkalmasnak kell lennünk arra, hogy megmutathassuk a világnak, nemcsak ötszörös világbajnokok vagyunk, hanem érző emberi lények is, akik alávetik magukat a futball – és az élet – első számú törvényének: tudni kell veszíteni.”

És Pelé most a legnagyobb harcát vesztette el, gyógyíthatatlan betegsége 82 évesen legyőzte őt. A világ azonban örök győztesként fog emlékezni rá. Édesapja, Dondinho úgy nyilatkozott korábban, hogy a legnagyobb gólja egy Celestével való kényszerítőzésből született, az Edson Arantes do Nascimento Pelé nevet adták neki. Nos, a futballvilág hálával tartozik ezért a gólért, no meg aztán azért a több mint ezer találatért...

Még nem volt tizennyolc éves, amikor bemutatkozott az 1958-as világbajnokságon, a Wales elleni negyeddöntőben gólt is szerzett. Ezzel ő volt akkor a vb-k történetének legfiatalabb játékosa és gólszerzője is. A brazilok által 5–2-re megnyert döntőben kettőt rúgott a svédeknek a második félidőben. (Fotó: AFP)

Elképesztő mennyiségben termelte a gólokat az 1958-at követő években, a képen éppen egy malmői barátságos mérkőzésen, a brazilok 7–1-re nyertek, Pelé kettőt rúgott. „A második gólja után már tapsolni akartam neki” – nyilatkozta később a svédek játékosa, Sigge Parling. (Fotó: AFP)

1958-ban játszott először világbajnokságon, rögtön vb-címet nyert a brazil válogatottal, ezután még 1962-ben és 1970-ben is vb-győztes volt, összesen négy világbajnoki tornán vett részt. (Fotó: Popperfoto / Europress / Getty)

1959-ben az akkor 19 éves fiatal sztárt is behívták a hadseregbe szolgálatra, a képen épp fogadalmat tesz. (Fotó: Popperfoto / Europress / Getty)

1956 és 1974 között 1120 meccset játszott a Santosban, 1087 gólt szerzett, tízszer nyert Campeonato Paulistát, 1962-ben és 1963-ban Libertadores kupát, ugyanebben a két évben Interkontinentális-kupát. (Fotó: John Pratt / Europress / Getty)

Nemcsak a brazil válogatott, hanem a futball történetének egyik legnépszerűbb játékosa volt. Puskás Ferenc egyszer azt mondta róla, „a legnagyobb játékos Di Stefano volt, nem vagyok hajlandó Pelét futballistaként emlegetni, jóval több volt annál”. (Fotó: Central Press / Europress / Getty)

Pelé első feleségével, Rosemeri dos Reis Cholbival, és lányukkal, Kelly Christinával. Később elváltak, a futballsztárnak pedig házasságaiból és azon kívüli kapcsolataiból összesen hét gyermeke született. (Fotó: Popperfoto / Europress / Getty)

A Santos egy 1969-es bajnoki meccsén ápolják éppen a brazil sztárt. Leginkább a térdével volt gondja, amíg játszott, azt a sérülést fiatalon szedte össze, az 1958-as vb-re is úgy érkezett, hogy nem volt teljesen rendben a térde. (Fotó: Keystone-France / Europress / Getty)

A brazil válogatottban összesen 92-szer szerepelt, és 77 gólt rúgott, 67 győztes meccsük volt vele a braziloknak. Amikor Garrinchával együtt játszott a pályán, a brazilok egyetlen mérkőzést sem vesztettek. (Fotó: Staff / AFP)

Huszonkilenc éves volt, amikor 1969. november 19-én megszerezte ezredik gólját a Vasco da Gama ellen a Maracanában. Egész Brazília erre várt, amikor tizenegyesből betalált, félbe kellett szakítani a meccset, mert az emberek berohantak a pályára, hogy őt ünnepeljék. (Fotó: Keystone-France / Europress / Getty)

Az utolsó világbajnoki címét 1970-ben szerezte, harmincévesen. Mexikóvárosban 4–1-re verték az olaszokat, a mérkőzés első gólját ő szerezte, a tornát négy találattal zárta. (Fotó: Stf / AFP)

Már az Egyesült Államokban futballozott, amikor 1975 tavaszán találkozott Gerald Ford amerikai elnökkel, a Fehér Ház kertjében dekázgattak együtt. (Fotó: Pictorial Parade / Europress / Getty)

Három világbajnoki címet nyert, 1991-ben pedig Amerikában, New Yorkban pózolt a világbajnoki trófeával. Pályafutása végén egyébként pont a városban vezetett le a New York Cosmosnál. Sokat tett a futball amerikai népszerűsítéséért, 1977-ben vonult vissza. (Fotó: Helayne Seidman / AFP)

A brazil legenda akkor még két leendő legendával, a kép baloldalán Ronaldo, jobboldalt pedig Robert Carlos, mindketten évekig a brazil válogatott meghatározó tagjai voltak. (Fotó: Jacques Demarthon / AFP)

2000 óta őrzi lábnyomát a Hírességek Útja a Marcana közelében. (Fotó: Vanderlei Almeida / AFP)

Pelé világbajnoki meze, amelyet az 1970-es világbajnoki döntőn viselt, és a stoplisai, ezekkel az ezredik gólját lőtte. Mindkettő hatalmas értékű ereklye. (Fotó: Nicolas Asfouri / AFP)

2004 nyarán, a Maracana stadionnál az olimpiai lángot is vitte. (Fotó: Vanderlei Almeida / AFP)

2007-ben találkozott Nelson Mandélával, a korábbi dél-afrikai vezető tiszteletére rendezett gálamérkőzésre érkezett. (Fotó: Chris Ricco / AFP)