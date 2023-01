A Fidzsi-szigeteken található Togoru falu temetőjét már elnyelte az óceán. Nem véletlenül retteg a település egyik régi lakója, Lavenia McGoon, hogy hamarosan az ő háza következik. A 70 éves asszony a klímaváltozással magyarázza a tengerszint emelkedését, amely előbb-utóbb őt is távozásra kényszeríti. Togoru Fidzsi legnagyobb szigetének, Viti Levunak a dél részén található. Egyike annak a több tucat, part menti településnek, amely közvetlen veszélynek van kitéve a szigeteken.

Lavenia McGoon már 60 éve lakik itt egyszerű faházában, áram és vezetékes víz nélkül. Mint meséli, régen a házuk és a tenger között még volt egy kis ültetvényük, amelyből 20-30 év alatt a tenger 55 métert elfoglalt. A helyi temetőben mintegy kétszáz sír volt, valamennyit újra kellett temetni a sziget magasabban fekvő részén, mert a víz elborította a temetőt is.

Fidzsin már korábban elindították a hatalmas áttelepítési programot, amelynek részeként mintegy 600 veszélyeztetett közösséget akarnak átköltöztetni a belső hegyvidéki területekre, ezek közül 42 falu már közvetlen veszélynek van kitéve. A szigeteken lakó 900 ezer ember 70 százaléka él egy öt kilométeres tengerparti sávon belül. 2014-ben a Vanua Levu szigeten található Vunidgoloa volt az első falu a világon, amelyet magasabban fekvő területre kellett telepíteni a tengerszint emelkedése miatt.

A másik ilyen kiemelten veszélyeztetett település, Veivatuloa a fővárostól, Suvától alig 40 kilométerre fekszik. Ott már a házakat is kikezdte a sós tengervíz, amely dagálykor éri el az épületeket.

De nem csak az emelkedő óceánnal vannak problémák. A Fidzsin élők egy jelentős részének a halászat biztosítja a megélhetést. Legalábbis eddig így volt. Az egyik halász most arról panaszkodott, hogy míg régen elég volt akár csak húsz méterre eltávolodni a parttól, és máris kapkodta ki a halakat, addig ma akár másfél kilométerre is be kell hajózni, ha halat akar fogni az ember. Régen nagy és értékes fajtákat fogtak ki, ma már azonban idegen hajók halásszák le a tonhal javát, a helyieknek meg szinte csak apró halak maradnak.

A klímaváltozás hatásaitól érintett, part menti halászat a világ 143 országában került veszélybe, ennek a listának sajnos eléggé az élén, a 12. helyén található a Fidzsi-szigetek – olvasható az ENSZ szakosított szervezetének, a FAO-nak az összeállításában.

Egy fiatalember sétál egy kidőlt kókuszpálma törzsén a Fidzsi-szigetek fővárosától, Suvától 35 kilométerre fekvő Togoru település tengerpartján (Fotó: Saeed Khan / AFP)

Togoru egyik utolsó lakója, a 70 éves Lavenia McGoon mutatja a háza közelében a tengerparti erózió pusztítását (Fotó: Saeed Khan / AFP)

Légi felvétel Togoru víz alá került helyi temetőjéről, ahol még jól látszanak a sírkövek. A mintegy 200 sírt már korábban áttelepítették a sziget magasabban fekvő részére (Fotó: Andrew Leeson / AFP)

Gyenge fogását mutatja egy halász a Fidzsi-szigeteken a főváros, Suva-közeli vizeken (Fotó: Saeed Khan / AFP)

A Fidzsi-szigetek fővárosában, Suvában várja vevőit egy halárus (Fotó: Saeed Khan / AFP)

Légi felvétel Suva közelében egy part menti útról, amelyet lassan szintén elfoglal az óceán (Fotó: Andrew Leeson / AFP)

Helyiek üldögélnek egy stégen, egy elhagyott hajócska mellett Suva külterületén (Fotó: Saeed Khan / AFP)

Gyerekek tengerparti házuk előtt, amelyet szintén pusztulással fenyeget a tengeri erózió Veivatuloa településen (Fotó: Saeed Khan / AFP)

Veivatuloa egyik magasabb pontján épülő ház, ahová azok költöznek, akiknek otthonát pusztulással fenyegeti az óceán emelkedő vízszintje (Fotó: Saeed Khan / AFP)

Gyerekek a Fidzsi-szigetek fővárosának, Suvának a központjában lévő piac egyik üzletében (Fotó: Saeed Khan / AFP)

Így néz ki apálykor a strand a fővárosnál, Suvánál (Fotó: Saeed Khan / AFP)

A tengerparton az emelkedő vízszint miatt pusztulással fenyegetett házak között sétál Veivatuloa település elöljárója (Fotó: Saeed Khan / AFP)

Egy nő úszik naplementekor a főváros, Suva közelében az óceánban (Fotó: Saeed Khan / AFP)

Fiúk a vízben szürkületkor az egyik település, Nadi közelében a Fidzsi-szigeteken (Fotó: Saeed Khan / AFP)