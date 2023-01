„A fényképezés fokozatosan a búcsúzási rituálénk részévé vált; bepakolni a bőröndöket a kocsiba, ölelés és puszi, integetés, majd elhajtás.”

Deanna Dikeman megható fotókönyve a családról, a meghittségről, a búcsúzkodásról és az idő múlásának kegyetlenségéről mesél. A huszonhét évet felölelő sorozatban Dikeman a szüleit fényképezte búcsúintés közben.

Az első fotó 1991-ben készült, ám ekkor még nem azzal a szándékkal, hogy egy sorozat része legyen, hanem pusztán emlékmentés céljából, azonban az évek során rituálévá vált megörökíteni a búcsúzkodás pillanatát. A dokumentálás talán megkönnyíti a távozás szomorúságát, hiszen sosem tudhatjuk, hogy egy búcsú mikor lesz az utolsó. A könyv látogatásról látogatásra rögzíti az évszakok váltakozását, az évek múlását, a szülők öregedését.

2009-ben Dikeman édesapja elhunyt, de édesanyja még további nyolc évig folytatta a búcsúintést, az utolsó évben már az idősek otthonából. A sorozat utolsó képe 2017-ben készült a fotográfus édesanyjának temetése után az üres kocsifeljáróról.

Dikeman személyes és őszinte munkája nemcsak az idő múlásának melankóliáját ragadja meg, hanem bepillantást enged egy család intim pillanataiba is, azonnal kötődni tudunk hozzá, hiszen mindannyiunk számára ismerős érzelmeket és emlékeket idéz.

A Leaving and Wavinget 2020-ban a Mack First Book Award díjra jelölték, illetve 2021-ben a Paris Photo–Aperture Foundation PhotoBook Awards shortlistjén is szerepelt. A könyv és a hozzá kapcsolódó kiállítás 2023. március 5-ig ingyenesen megtekinthető a Mai Manó Ház PaperLab Galériájában.

1991. július (Fotó: Deanna Dikeman Chose Commun)

1995. december (Fotó: Deanna Dikeman Chose Commun)

2004. március (Fotó: Deanna Dikeman Chose Commun)

2007. március (Fotó: Deanna Dikeman Chose Commun)

2012. június (Fotó: Deanna Dikeman Chose Commun)