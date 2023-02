Az orosz-ukrán háborúról készült képek vitték a prímet a 41. Magyar Sajtófotó Pályázaton

Ahogy a 2020 – 21-es évekről a pandémia, a tavalyi évről az orosz – ukrán háború jut eszébe a közép-európaiaknak. Hetven éve nem fordult elő Európában, hogy egy állam megtámadott volna egy szomszédos országot. 2022. február 24-ig remélhettük, hogy ez így is marad, ám hajnalban az orosz hadsereg megtámadta Ukrajnát.

A Magyar Sajtófotó Pályázatra ebben az évben 269 fotográfus 2443 pályaművel (köztük 1881 egyedi képpel és 562 sorozattal) nevezett, a beküldött fotók száma ezerrel haladta meg a tavalyit, összesen 6810 volt.

A zsűri tagjai voltak: Szlukovényi Tamás (elnök), a Toronto/London székhelyű Archive of Modern Conflict kurátora, a Reuters volt globális fotófőszerkesztője; Stephane Arnaud, 2000 óta képszerkesztője, 2016 óta fotófőszerkesztője az AFP francia hírügynökségnek; Adrian Evans (London, Nagy-Britannia), a Panos Pictures igazatója; Daniela Mrazkova, cseh fotográfiai szakíró, újságíró, kurátor, a World Press Photo, illetve a Pictures of the Year többszöri zsűritagja és Stiller Ákos fotóriporter, a The New York Times, a National Geographic, a CNN, a Spiegel és a Stern tudósítója.

A pályázat anyagából készül a 41. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amelynek ünnepélyes megnyitása a tervek szerint, 2023. április 12-én lesz a Robert Capa Kortárs Fotográfiai központban. A MÚOSZ Nagydíját, illetve az André Kertész-nagydíjat elnyerő fotográfus nevét a kiállítás megnyitóján jelentik be a pályázat szervezői.

Escher Károly-díj a legjobb, Magyarországon készült hírképért, Hír-, eseményfotó kategória 3. díj: A „Szégyen útján” – Márki-Zay Péter közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt érkezik az Egységben Magyarországért eredményvárójára, az elbukott parlamenti választás sorsdöntő részeredményeinek beérkezése után. Budapest, 2022. április 3. (Fotó: Merész Márton / Énbudapestem.hu / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Hír-, eseményfotó kategória 1. díj, Munkácsy Márton-díj a legjobb kollekcióért: Apokalipszis – Miután Oroszország 2022. február 24-én megtámadta Ukrajnát, tűzérségi és nagy távolságokból indított rakétatámadásokkal támadja az ukrán lakosságot és a civil célpontokat, arra kényszerítve az embereket, hogy hagyják el otthonaikat. Mikolajiv, ez a dél-ukrajnai város lassan egy éve már folyamatos támadásnak van kitéve, mert Odesszába Mikolajivon keresztül vezet az út, így stratégiailag nagy a jelentősége. Mikolajivban a temetőt és környékét is több rakétatalálat érte, a temetéseket nagy sietséggel végezték a támadások miatt. A temető melletti szemétlerakóba becsapódó két rakéta meggyújtotta a szemetet, füstbe borítva ezzel a fejfákat. Mikolajiv, Ukrajna, 2022 március 21. (Fotó: Huszti István / Telex.hu / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Képriport kategória 1. díj: Szilánkok – Közel egy éve indított teljes körű letámadást Vlagyimir Putyin Ukrajna ellen. Az orosz–ukrán háború bizonyos formában nyolc éve folyamatosan tart, február 24. óta viszont olyan intenzív harcok folynak keleti szomszédunknál, amilyet Európa a második világháború óta nem látott. 14 millió ember hagyta el lakóhelyét, 17 ezer felett jár a háborúban megsérült civilek száma, ebből hétezernél is több ember halt meg az orosz aknáktól és rakétáktól. A megszállt, vagy a háború sújtotta területen élők folyamatos életveszélyben élnek, ha nem a rakétatámadással vagy az orosz katonákkal, akkor a víz-, az áram- és az élelmiszerhiánnyal kell megküzdeniük. Nem beszélve azokról a pszichés traumákról, amelyek hosszú időre meghatározzák a generációk életét, mindennapjait. Ezek a fizikai és láthatatlan szilánkok aztán maradandó sérüléseket okoznak az ukrán társadalomban minden egyes tagjában. Észak-Szaltivka Harkiv, 2022. 06. 03. (Fotó: Huszti István / Telex.hu / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Képriport kategória 1. díj: Szilánkok – Kupjanszk, 2022. 09. 30. (Fotó: Huszti István / Telex.hu / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Képriport kategória 2. díj: Nehéz Idők – Orosz rakétatámadásban súlyos égési és lábsérülést szerzett Maxim, az ukrán tinédzser, kórházi ágyán ül a Harkivhoz közeli Csuhujivban 2022. Június 2-án. A rakétatámadásban Maxim apja meghalt. Február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, több millió ember hagyta el lakóhelyét. Az orosz hadsereg folyamatosan támadja a civil lakosságot, a civil áldozatok száma több ezerre tehető, a sérültek száma meghaladta már a tízezret. Az orosz megszállás alól felszabadult területekről menekülnek az ukránok, mert az oroszok továbbra is támadják ezeket a területeket, ahol a támadások következtében se víz, se villany nincsen, és élelemhez is csak segélyek formájában jutnak az ott élők. (Fotó: Huszti István / Telex.hu / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Mindennapi élet (egyedi) kategória 1. díj: Esti fürdés – Bátaapáti legrégebbi házában él Tibor bácsi beteg élettársával, „Mamával”. A falak között, mintha 100 éve megállt volna az idő. A mélyszegénységben élő pár vezetékes víz hiányában kádban mosakszik. Tibor bácsi alázattal és odaadással törődik beszámíthatatlan élettársával. (Fotó: Fodor Cini / Szabadfoglalkozású / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Mindennapi élet (sorozat) kategória 1. díj, Szalay Zoltán-díj – a 30 év alatti, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter: Egészségben és betegségben – Leé Sándor (96) és Leé Sándorné Marika (83), a kőbányai újhegyi lakótelepen élő nyugdíjas házaspár. 63 éve házasok, két gyermekük és hat unokájuk van. 1957-es megismerkedésük óta nem töltöttek jelentősebb időt külön. Sándor 89 éves koráig tevékeny életet élt, művezetőként, borászként, Marika pedig könyvelőként dolgozott. 2015-ben Sándort egy éven belül két sztrók döntötte le a lábáról. Állapota azóta folyamatosan romlik, demenciával párosul, emiatt erősen korlátozottá vált beszédében és mentális képességeiben. Mozgásában és a lakáson belüli tájékozódásban is feleségére támaszkodik. Marika minden erejével és szeretetével ápolja és segíti férjét orvosi segítség nélkül. Mivel Sándor már nem képes elhagyni a lakást, életét bent vagy erkélyükön ücsörögve tölti, ahol rossz látása ellenére is láthatja a külvilágot és napfény érheti őt. Marika számára férjének ápolása egy 24 órás feladat, azonban törtetlen szeretete és odaadása minden akadálynál erősebb. (Fotó: Szajki Bálint / 24.hu / Central Médiacsoport / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Emberábrázolás, portré (egyedi) 2. díj: A pokol kertje (Biljaivka, Herszon régió, Ukrajna, 2022. 11. 10) – Mariia (9 éves) az ukrajnai Herszon régióban található Biljaivkában él édesanyjával és nővérével. A család nem menekült el az orosz megszállás elől; ennek fő oka a pénzhiány és az volt, hogy nem volt kihez menniük. Hét hónapot töltöttek orosz megszállás alatt, és a pincéjükben bujkáltak a légitámadások alatt. Mintegy száz orosz katonát telepítettek Biljaivkára, emiatt a falubeliek többsége a biztonságosabb szomszédos falvakba menekült. Biljaivkában nem volt sem áram, sem folyóvíz; és a mobiltelefon-szolgáltatás is akadozott. Mariia életét a puszta szerencse mentette meg, éppen akkor ment be a kültéri vécéjükbe, amikor egy rakéta becsapódott a kertjük végébe. „Nagyon megijedtem, amikor becsapódott a rakéta, nem gondoltam semmire, csak elestem. Remegett a föld és a ház is. Anyukám nem enged a kertben játszani, mert még mindig ott vannak a kazettás bombák maradványai mindenhol, amelyek felrobbanhatnak, ha rájuk lépsz.”

(Fotó: Hajdú D. András / Szabadfoglalkozású / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Emberábrázolás, portré (egyedi) 3. díj: Érdemes nagyjaink – A Nemzet Művésze címmel 2022-ben kitüntetett Kardos Sándor Kossuth- és Balázs Béla-díjas operatőr, filmrendező. (Fotó: Cseke Csilla / Szabadfoglalkozású / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Emberábrázolás, portré (sorozat) 1. díj: Árnyékban – Géza a nővérével él együtt, aki évek óta ágyhoz kötött. A férfi betegsége hat éve kezdődött, a daganat a nyakán folyamatosan növekszik. A műtét, mely megoldást jelentene, kockázattal jár, és Géza nyugdíja nem fedezné a beavatkozás költségét. Az ukrajnai Kárpátalja területe infrastrukturálisan és gazdaságilag is elmaradott régió, amelynek helyzetét a 2022 elején kirobbant orosz–ukrán háború csak tovább nehezíti. A lakosság, főleg a fiatalok nagy része, elhagyta a régiót, és így sok fogyatékossággal élő ember maradt egyedül, főleg a falvakban, akik nehezen gondoskodnak magukról. Szinte nincs olyan család, illetve ház, ahol ne volna rákos beteg vagy ahol a munkakörülmények, illetve az orvosi ellátás hiányosságai miatt ne volna komoly betegséggel küszködő személy. Sokan a betegek közül idősek, így az öngondoskodás, az alapvető ellátás megszervezése is komoly problémát jelent, nem beszélve arról, hogy egy átlagos nyugdíj összesen mintegy 20-25 ezer forintnak megfelelő hrivnya, és a fogyatékosság miatt kapható segélyt évről évre újra igényelni kell, amely sok egyedülálló számára megoldhatatlan problémát és feladatot jelent. A felvételek 2022. március 1-je és 2022. június 30-a között készültek a kárpátaljai Beregszászi Járásban. (Fotó: Szöllősi Mátyás / Szabadfoglalkozású / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Emberábrázolás, portré (sorozat) 2. díj: Lili – Lili 23 éves, autizmussal és epiliesziával élő lány. A szüleivel él. A fotók 2010 és 2022 között készültek. Az autizmus spektrum zavart sokan csak gyermekkori állapotnak tekintik. Az autizmus azonban egy életre szól. Mint mindenki más, az autista emberek is jelentős változásokon mennek keresztül az életükben. (Fotó: Komka Péter / MTVA/MTI külső munkatárs / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Művészet (egyedi) 1. díj: AWS zenekar (Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Művészet (sorozat) 1. díj, Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) különdíja az ukrán menekültekről készült legjobb képsorozatért: Zenés menedék – 2022. március 3., Valeria Lysenko Kijevből érkezett fiatal menekült lány esti budapesti koncertjére gyakorol átmeneti szállásán, Viven René lakásában. Valeria Lysenko és édesanyja, Olena Lysenko Kijevből menekült el, miután Oroszország bombázni kezdte a várost. Budapestre érve a véletlen összehozta őket Vivien Renével, aki lakótársaival több más, Ukrajnából érkezett menekült család mellett befogadta őket is. Vivien René nemcsak szállást adott nekik, hanem két budapesti koncertet is szervezett a rendkívül tehetséges, az ukrán Voice TV műsorban is eredményesen szereplő lánynak, és az énektanárként dolgozó édesanyjának. A koncert bevételét ukrán menekülteket segítő alapítványnak ajánlották fel. A képriport a budapesti életüket mutatja be. Nemcsak az átmeneti szállás, hanem a koncertek és a közös zenélés is menedéket nyújtott nekik az átélt traumákban. (Fotó: Béres Márton / Népszava / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Művészet (sorozat) 1. díj, Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) különdíja az ukrán menekültekről készült legjobb képsorozatért: Zenés menedék – 2022. március 2. Liia, egy szintén Viven René lakásában menedékre lelő, Kijev mellől érkezett menekült kislány simogatja pihenés közben Valeria Lysenkot. (Fotó: Béres Márton / Népszava / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Művészet (sorozat) 3. díj: A háború elől akkor sem menekülhetsz, ha nem bombázzák szét az otthonodat – 2. világháborús óvóhely újranyitása egy lvivi közparkban. A háború olyan abszolút létélmény, amiről lehetetlen nem tudomást venni, még akkor sem, ha a harcok több száz kilométernyire zajlanak tőlünk és a pusztítás látványa csak a hírekből ismerős. A háború ott is jelen van Ukrajnában, ahol nem bombáztak szét otthonokat, kórházakat; ahol nem éheznek ártatlan civilek; ahol nem tömegsírba temetik a halottakat. Az állandó fenyegetettség mindenhol nyomot hagy: az emberek lelkében, a tájon, az épített környezeten. A mindennapok részévé válik a folyamatos készenlét, a készülés a legrosszabbra. Annak találgatása, hogy mikor éri el otthonainkat a háborúnak hívott veszedelem, meddig tart még a látszólagos béke. Átalakul a város is, új funkciót nyernek az épületek és a terek. A pincéből óvóhely, a színházteremből menekültszálló válik. Rozsdás tankcsapdák és homokzsákok lepik az utcákat. Felhasítják a parlagon heverő földdarabot, hogy legyen hol eltemetni a frissen elesett katonákat. (Fotó: Bődey János Gergely / Telex.hu / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Sport (egyedi) 2. díj, Carl Zeiss Vision-különdíj az egyedi látásmódért: Csillogás – Kazahsztán csapata versenyez a művészeti úszás előfutamában a 19. FINA Világbajnokságon Budapesten, 2022. június 23-án, csütörtökön. (Fotó: Szilágyi Anna / European Pressphoto Agency / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Sport (egyedi) 3. díj: Hoppá! – Valid Regragui, marokkói szövetségi kapitány ünnepel a játékosaival, miután Marokkó bejutott az elődöntőbe a katari labdarúgó-világbajnokságon, 2022. december 10-én. (Fotó: Szabó Bernadett / Reuters / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Sport (sorozat) 1. díj: Volt egszer egy Giro d'Italia Magyarországon (Fotó: Vanik Zoltán / Magyar Kerékpáros Szövetség / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Sport (sorozat) 1. díj: Volt egszer egy Giro d'Italia Magyarországon (Fotó: Vanik Zoltán / Magyar Kerékpáros Szövetség / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Természet és tudomány (sorozat) 2. díj: Lovakat akarok tenyészteni, nem tevéket – Eördögh András, egy helyi lótenyésztő a magyarországi Jászszentlászló melletti tanyáján lovas táboroztatás közben egyik lovával belegázol az agyaggal bélelt tavába. Csak mesterséges tavak maradtak a területen, minden más kiszáradt, így a gyerekek csak ilyen tavakban tanulhatnak úszni. Magyarország eddig nem sok jelét tapasztalhatta a klímaváltozásnak. A 2022-es szárazság azonban mindent megváltoztatott, főleg az ország központjában. A Homokhátság néven ismert régió kulcsfontosságú mezőgazdasági terület, ahol kukoricát, gabonát, gyümölcsöt termesztenek, és évente általában 550-600 milliméter eső esik. 2022-ben azonban csak 250-280 millimétert kapott. Ezt a vidéket mára a félsivatagok közé sorolták. Ennek oka a klímaváltozás és az 1950-es és 1960-as évek csatornaépítései. Ez a régió a legsebezhetőbb, mert ez a terület magasabban fekszik, mint az őt körülvevő két folyó, és homokos talaja gyorsan kiszárad. Például évekkel ezelőtt kiszáradt egy tó Jászszentlászló közepén, ahol sok helyi lakos gyerekkorában tanult úszni. A csapadékmentes időszak után sok gazda kénytelen eladni az állatait, mert nem tudja etetni, vagy csak nagyon drágán tud takarmányt vásárolni. Sokan teljesen felhagynak a gazdálkodással, és más megélhetés után néznek. (Fotó: Mónus Márton / Szabadfoglalkozású / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi) 1. díj: A herszoni fiú –2022. november 11-én az ukrán erők felszabadították Herszont az orosz megszállás alól, ami óriási siker volt, mivel Herszon volt az egyetlen megyeszékhely, amelyet a háború kezdete óta el tudtak foglalni az oroszok. A sajtót először november 14-én engedték be a felszabadított városba, ahol Zelenszkij elnök váratlanul megjelent, és a még mindig sokkos állapotban lévő lakossághoz szólt: „Ez a háború végének kezdete” – mondta. „Lépésről lépésre felszabadítjuk az összes ideiglenesen megszállt területet.” Az összegyűlt tömeg csendes volt; nyoma sem volt a felszabadult ünneplésnek. A visszavonuló orosz hadsereg kilenc hónapos elnyomása és folyamatos ágyúzása rányomta bélyegét az ünnepre. Glib (13) az első sorban hallgatta meg Zelenszkij beszédét, február 24-e óta először engedték ki a szülei a házból. A fiú koravén külseje és kemény tekintete hamar az ukrán szabadságharc arca lett. (Fotó: Hajdú D. András / Szabadfoglalkozású / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi) 3. díj, Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) különdíja az ukrán menekültekről készült legjobb egyedi képért: Menekülők – A lembergi vasútállomáson keresztül naponta sok ezren menekültek el a háború első napjaiban. Lemberg, 2022. 03. 02. (Fotó: Hajdú D. András / Szabadfoglalkozású / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat) 1. díj, Móricz-Sabján Simon-különdíj a Pictorial Collective felajánlásával a legjobb hosszútávú munkáért: A Sajó-völgy fullasztó levegője – A Sajó-völgyében nem ritka a tájat borító kémények sűrű füstje. Az emberek azzal fűtenek, amivel tudnak, akár gumival, akár PET-palackokkal, még akkor is, ha ez bűncselekmény. Vannak helyek Magyarországon, ahol az embereknek komoly nehézséget okoz az otthonuk fűtése. Ilyen problémás terület a Sajó-völgy, ahol a földrajzi adottságokból adódóan a völgyekben gyakran beszorul a rossz levegő és nem szellőzik ki megfelelően. Az itt élők közül sokan bármilyen éghető anyagot elégetnek, hogy fűteni tudják rosszul szigetelt lakásukat. Mivel nincs lehetőségük megfelelő üzemanyagot vásárolni, mindent elégetnek, ami egy kis meleget adhat. A fűtőanyagot gyakran nem teljesen legális módon szerzik be: lopnak az erdőkből, szenet keresnek a bezárt bányák meddőhányóiba ásott veszélyes gödrökben, vagy éghető anyagokat lopnak elhagyott épületekből. Ez a fűtési mód amellett, hogy nem biztosít elegendő hőt, rendkívül káros a környezetre, és komoly egészségügyi kockázatot is jelent az itt élők számára. Az emelkedő energiaárak miatt egyre többen kényszerülnek hasonlóra, így ez az amúgy is hatalmas egészségügyi kockázat még nagyobbra nő. (Fotó: Mónus Márton / Szabadfoglalkozású / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat) 1. díj, Móricz-Sabján Simon-különdíj a Pictorial Collective felajánlásával a legjobb hosszútávú munkáért: A Sajó-völgy fullasztó levegője – Marika tüdőbetegsége miatt csak oxigénnel tud aludni. (Fotó: Mónus Márton / Szabadfoglalkozású / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)

Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat) 2. díj: Gábor és Kálmán (2016–2022) – A sorozat két középkorú, a Nógrád megyei Drégelypalánkon élő férfi életét mutatja be, szoros összetartozásukat, egymás iránt érzett szeretetüket, vonzalmukat. Gábor korábban 10 évig élt négy gyermeke anyjával egy heves megyei kis faluban. Kálmán öt gyermek édesapja, felesége 2012-ben hunyt el. Három, akkor kiskorú gyermeke nem sokkal ezután Balassagyarmatra állami gondozásba került. Gyermekeikkel egyikük sem tartja szorosan a kapcsolatot. Kálmán 2016-ban került közelebbi kapcsolatba Gáborral, nem sokkal ezután be is költözött Gábor menedékébe, ahol az elmúlt hat évben együtt éltek. A roma közösség nem igazán fogadja be őket, egymáshoz fűződő viszonyukat – igaz, azt nyíltan sohasem vállalták fel – a többség rossz szemmel nézi. Kálmán 2022. január 4-én szívinfarktusban elhunyt. Gábor azóta újra egyedül tölti mindennapjait. Sorozatommal azt szeretném megmutatni, hogyan találhat két magányos, a társadalomból kitaszított ember egymás társaságában megértést és boldogságot. (Fotó: Melegh Noémi Napsugár / Telex.hu / 41. Magyar Sajtófotó Pályázat)