Guatemalai maja genezis

Juan Brenner 1977-ben született Guatemalavárosban, ahol jelenleg is él és dolgozik. Kapcsolata szülőhazájával mindig is terhelt volt. Születése a 36 évig tartó guatemalai polgárháború idejére esett, köztiszteletben álló orvos apja a hadsereget segítette, így a gerillák ellenségévé vált. Az országban naponta tűntek el emberek, merényletek kísérték Brenner gyerekkorát. 18 éves volt, mire a háború véget ért. Ekkor vett egy repjegyet, és az Egyesült Államokban kezdett új életet.

Miután több mint egy évtizedig divatfotográfusként dolgozott New Yorkban, visszatért szülőhazájába. Első monográfiáját, a Tonatiuh-t a 2019-es Paris Photón az Aperture Foundation First PhotoBook Awardra jelölték. Ugyanezzel a projekttel elnyerte a LensCulture 2019 Emerging Talent díját. Munkái olyan kiadványokban jelentek meg, mint az Aperture, a British Journal of Photography, a Le Monde, a VICE, a C-41, az Aint Bad, a Fisheye vagy a Dazed and Confused. A guatemalavárosi Proyectos Ultravioleta alapító tagja.

Az elmúlt 5 évben Brenner munkája nagy része a Guatemalai-felföld néven ismert, különleges és jelentőségteljes terület összetett jelenségeinek megértésére irányult.

Kezdve a 16. századi guatemalai spanyol invázióval és annak következményeivel, a modern kor vívmányait elítélő haladásellenességen át, mely legyőzte és szétzúzta a helyi uralmat, végül elérkezve egy új gyarmati rendszerhez, amely a hatalmi egyensúlyt a megszállók javára mozdította el, sok olyan ötletet gyűjtött, amely kutatása kulcsfontosságú összetevőjévé vált.

Fontos megjegyezni, hogy a helyi időfelfogás nincs összhangban a világ társadalmi-gazdasági és technológiai epicentruma által diktált haladási normával, és annak ellenére, hogy a háború utáni guatemalai-felföldi maja generáció a gazdasági befolyása révén fordulóponthoz érkezett, az alkotót mégis jobban érdekli, hogy a jelenlegi generáció hogyan alakítja ki a kulturális javak új halmazát, melyet átitat a helyi hagyomány, valamint az univerzálisabb narratívák és esztétika.

A felföldi fiatalok az első olyan generáció, amely hatékonyan létesít érthető párbeszédet kortársaival szerte a világon. Ezzel az új munkával az „alakulás folyamatát”, a felföldi társadalmi struktúra elmozdulását, változásait és a térségben kialakuló új generáció felnőtté válását kívánja dokumentálni a művész.

Juan Brenner Genesis című kiállítása a TOBE Galériában 2023. április 15-ig látogatható.

Genesis – részlet a sorozatból (Fotó: Juan Brenner)

Genesis – részlet a sorozatból (Fotó: Juan Brenner)

