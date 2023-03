Ukrajnai háború, pusztuló környezet, erőszak és szervkereskedelem

A World Press Photo 66. sajtófotó-pályázatán kihirdették a régiós díjazottakat. A versengésben ezúttal 127 ország 3752 fotósának 60 448 képe indult.

Tavaly teljesen megújult a pályázat. A világot hat régióra osztották (Afrika, Ázsia, Európa, Észak- és Közép-Amerika, Dél-Amerika, Délkelet-Ázsia és Óceánia). Ezekben a regionális zsűri választja ki először a négy kategória nyertesét, majd a 24 nyertes közül választ ki végül a World Press Photo verseny központi zsűrije minden kategóriában egy-egy, vagyis négy fődíjast. Fontos megjegyezni, hogy nem a fotós nemzetisége alapján sorolják a nevezett műveket régiókba, hanem a képek készítésének helyszíne alapján. A központi zsűri döntését április 20-án hozzák nyilvánosságra.

Azok a fotók, amelyeket 2022 megjelenítéséhez választottunk, jelzőpontok az időben is, és egyben történelmi dokumentumok. Ezek alapján pedig a jövő generációi majd el tudják dönteni, milyen is volt az az esztendő, és remélhetőleg tanulnak is belőle