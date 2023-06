Melegh Noémi Napsugár nyerte a Hemző-díjat

Melegh Noémi Napsugárt választotta a zsűri az öt finalista közül az idén a Hemző-díjra. Humanizmusa, tudatos alkotói gesztusai, óriási munkabírása és változatos stiláris megközelítése miatt emelkedett ki a tavaly is már finalista fotográfus a nagyon színvonalas mezőnyből 2023-ban. A zsűri azt is nagyra értékelte, hogy bár Melegh Noémi Napsugár éveken át követi egy-egy témáját, de sok új projektbe is belefog, amellett hogy a napi riporteri munkáját is igazán magas színvonalon végzi.

A díjazott mellett a finalistákat, Mohos Zsófiát, Rostás Biankát, Szajki Bálintot és Zoltai Andrást is méltatták a 2023-as Hemző-díj ünnepélyes átadásán. Az idén már tizedszer hirdették meg a Hemző Károly-díj pályázatát. A 35 év alatti magyar fotográfusnak adható elismerést a Hemző Károly Alapítvány hívta életre azzal a szándékkal, hogy ápolja a nagyszerű magyar fotográfus, Hemző Károly emlékét, és segítse a fiatal magyar fotósokat.

A Hemző Károly Alapítvány kuratóriumából álló zsűri – Lajos Mari, Hemző özvegye, Salvarani Zsófia, a művész nevelt lánya, valamint Korniss Péter, Bánkuti András és Bácsi Róbert László fotográfusok, illetve az alapítvány titkára, Szarka Klára – tizenhárom jelölt közül választotta ki az öt finalistát és közülük a díjazottat. A finalisták és a győztes munkáiban többek között a hátrányos helyzetű vidéki fiatalok élete, a palóc hagyományok, a klímaváltozás és a víz problematikája, a ritka betegséggel élő ember küzdelme és egy zalai buddhista szerzetes sorsa is fókuszba került.

Az idén a díjátadót a Hemző-maraton keretében rendezték meg a Capa Központban június 11-én. A tavalyi nyertes Ruprech Judit kiállítása, a Szelíd szabadság megnyitója mellett vetítés és beszélgetés, valamint filmpremier is várta a közönséget.

Falusi Fiatalok – Evelin

Kovács Evelin 17 évesen, 2022. november 30-án hozta világra első gyermekét, Szkarlett-tet. Édesanyjával az észak-magyarországi Recsken, szállókon takarítással keresi a kenyerét. Terhessége előtt édesapjával élt szülőhelyén, Drégelypalánkon, amely Recsktől kétórányi autóútra van. Mivel gyermeke apja nem szeretne részt venni a gyermeknevelésben, a lány az édesanyjához és annak új párjához költözött, és azt tervezi, hogy az ő segítségükkel neveli fel kislányát.

A roma tinédzsereknél gyakori, hogy különösen fiatalon válnak szülővé, a várandós anyukáknak pedig sokszor nehéz alkalmazkodniuk a megváltozott élethelyzethez.

Sorozatom Evelin történetén keresztül mutatja be, hogyan változik meg egy fiatal lány élete, ha anyává válik – írja Melegh Noémi Napsugár.

Evelin Drégelypalánkon, amikor még az édesapjával és öccsével lakott jóval szerényebb körülmények között. Öt hónapos terhesen költözött Recskre anyjához és annak új párjához, hogy az ő segítségükkel nevelje fel gyermekét (Fotó: Melegh Noémi Napsugár)

Evelin rokonaival (Fotó: Melegh Noémi Napsugár)

A lányok készülődnek az esti buliba (Fotó: Melegh Noémi Napsugár)

Evelin az Apollo Dance Hall szórakozóhelyen Salgótarjánban. Sokat járt ide péntek esténként a barátnőivel, amikor még szülővárosában élt. Terhessége alatt nem tudott annyit jönni, így jobban elszigetelődött barátaitól (Fotó: Melegh Noémi Napsugár)

Evelin 8 hónapos terhesen már új falujában, Recsken (Fotó: Melegh Noémi Napsugár)

Evelin édesanyjával, Bogival új otthonukban. Mivel kiskorú, az orvosi vizsgálatokon is csak édesanyjával vehet részt (Fotó: Melegh Noémi Napsugár)

Egy héttel gyermeke születése előtt az egyik recski panzióban takarít. Heti 3-4 napot dolgozik közeli szállókon édesanyjával (Fotó: Melegh Noémi Napsugár)

Az esti műszak után felfrissíti a sminkjét. Bár szórakozni már csak ritkán jár el, a bevásárlást többnyire ő végzi (Fotó: Melegh Noémi Napsugár)

Evelin az édesanyjával cigarettázik a házuk előtt 3 nappal az előtt, hogy 2022. november 30-án megszületett Szkarlett nevű kislánya (Fotó: Melegh Noémi Napsugár)

Bogi a szülőszoba előtt videóhívásban mutatja meg hetedik unokája fotóját a rokonságnak (Fotó: Melegh Noémi Napsugár)