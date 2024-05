A klímaváltozás hatásai Magyarországot is érintik. Ez a folyamat igen koncentráltan mutatta meg magát itthon 2022 nyarán. Emberemlékezet óta nem tapasztalt szárazság sújtotta az országot: a Nagyalföld mondhatni pokollá vált. A katasztrófaállapot azonban már évtizedek óta tart.

A fotográfiákon az ENSZ Élelmezési Világszervezete által 2004-ben félsivatagosnak nyilvánított Duna–Tisza közi homokhátság térsége látható. Bár a képek nagy része 2022-ben készült, Váradit már a 2000-es évek első évtizedének végén foglalkoztatni kezdte a téma. A saját bőrén érezte a válságot – hiszen gyermek és fiatal felnőtt korának helyszínéről van szó –, ahol szinte szemmel követhető volt az egyébként évek óta lassan, szinte detektálhatatlanul történő változás

– írta Tóth Balázs Zoltán Váradi Viktor FOTON Galériában megvalósult kiállításához készült esszéjében.

A falu, ahol Váradi Viktor felnőtt Csengőd, egy 2000 fő lélekszámú kis település az Alföldön, Bács-Kiskun vármegyében a Homokhátságon. Az Alföld, a pusztaság, mint fotográfiai téma mindig is vonzotta, mindig a szeme előtt volt, többször is próbálta már megfogalmazni, hogy mit is jelent számára ez a táj. Végül, 2022 kora tavaszán kezdte el készíteni a sorozatot.

Ennek az évnek nyara az utóbbi évtizedek legmelegebb és legszárazabb nyara volt, és az aszály minden eddiginél nagyobb kihívás elé állította az ott élőket és a gazdálkodókat.

A globális felmelegedés tényére évek óta figyelmeztetnek bennünket a világ tudósai, de e térség problémái ennél sokkal összetettebbek. A második világháború után az Alföldön óriás csatornaépítési programba kezdtek az addig akadályt jelentő belvizek elvezetésére, de a csapadék térségen való átfolyatása és a víztározók hiánya hosszú távon elhibázott vízgazdálkodási döntésnek bizonyult. Az erdőtelepítések szintén nagy mennyiségű talajvíz elvonását eredményezték.

Az eredendően homokos talaj megkötésének célzott megoldását is a szőlőtelepítésben látták, és később a szocializmus éveiben erősen propagálták, hogy minél nagyon földterületen szőlőműveléssel foglalkozzanak a helyi lakosok, szövetkezeti szinten. A rendszerváltás után a mezőgazdasági szakszövetkezetek nagy része megszűnt, az ipari épületeik egy része azóta is kihasználatlanul mementóként áll az itteni tájban. A szőlő és bortermelés máig az egyik legelterjedtebb gazdasági tevékenység a vidéken.

„Fotográfiai szempontból vizsgálva a jelenségeket, célom, hogy egy olyan formanyelvet találjak ennek kifejezésére, mely erősíteni tudja, láthatóvá teszi a bennem lévő gondolatokat.

A magyar fotográfia történetéből adódóan az Alföld képi megjelenítése kapcsán hajlamosak vagyunk azonnal a magyaros stílusra és annak vizualitására asszociálni. Törekedtem arra, hogy fotóimban ettől elszakadjak és a stílus összes toposzát kerüljem, mai nyelven fogalmazzam meg érzéseim.

A sorozat lényege számomra, hogy ne a klasszikus dokumentarista megközelítésben vizsgáljam ezt a napjainkban fontos és jelentős témát, hanem az eddigi munkásságomra jellemző szubjektív és alkotói attitűd legyen benne a meghatározó”

– mondta munkájáról Váradi Viktor.

A fotósorozat létrejöttét 2022 és 2024 között a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Aranyhomok Mezőgazdasági Szakszövetkezet Központi Telep, Csengőd, 2022. (Fotó: Váradi Viktor)

Csengőd térképe, 2022. (Fotó: Váradi Viktor)

Homokbuckák Soltszentimre határában, 2023. (b); Az egykori Stadler-stadion Akasztón, 2022. (j) (Fotó: Váradi Viktor)

Vízszintmérő a kiszáradt Kondor-tónál, Kerekegyháza, 2022. (b); Földúton elakadt autó Soltszentimre határában, 2022. (j) (Fotó: Váradi Viktor)

Földút Csengőd határában, 2022. (Fotó: Váradi Viktor)

A Budapest-Belgrád vasútvonal építése Tabdin, 2024. 05. 01. (b); Kiszáradt csatorna és zsilip Tabdi határában, 2022. (j) (Fotó: Váradi Viktor)

Erdőtűz Soltszentimrén, 2022. (Fotó: Váradi Viktor)

Frissen telepített mezőgazdasági ültetvény támrendszere, Csengőd, 2023. (Fotó: Váradi Viktor)

Apai nagyszüleim egykori házának romja, 2023. (Fotó: Váradi Viktor)

Csettegő, Csengőd, 2023. (b); Vasúti rakodó őrtorony az egykori Aranyhomok Szakszövetkezet telephelyén, Csengőd, 2022. (j) (Fotó: Váradi Viktor)

Elhagyott fóliasátor, Csengőd, 2022. (Fotó: Váradi Viktor)

Elhagyott tanya, Tabdi, 2024. (b); Saját készítésű templommakett egy ház udvarában, 2022. (j) (Fotó: Váradi Viktor)

Juhhodály bejárata, Akasztó, 2022. (Fotó: Váradi Viktor)