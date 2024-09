A mi természetünk, a mi jövőnk

Állati Zeppelin (Természet, döntős) – Az éjjeli tengerben lebegő ascidia, előgerinchúros zsákhal, Észak Sulawesi, Lembeh-szoros, Indonézia. Az éjszakai merülés során megvilágított zsákhal testén és az emésztőrendszerében az átláthatóság miatt látszanak a „vízbelégzés” során benyelt élőlények. Az 5 cm-es átlátszó állatka úgy mozog, hogy átpumpálja a vizet a zselatinos testén. A be- és kilégzés során az állatok egy része akár ki és be is úszkálhat, egy része, mint a sárga gömbhalivadék pedig rajta utazik. A szimbiózisukból kialakult látvány egy nagy lég- vagy űrhajóra emlékeztet (Fotó: Massimo Giorgetta (Olaszország) / Our Nature Photo Award)