Szivárvány-öböl, galaxisok és fekete lyuk a magyar asztrofotósok képein

A Greenwichi Királyi Obszervatórium által szervezett „Év Asztrofotósa” verseny már 16. kiírását ünnepelte idén. A nemzetközi zsűri – melynek immár ötödik alkalommal volt tagja dr. Francsics László, a Magyar Asztrofotósok Egyesületének elnöke – több mint 3700 pályamű közül választotta ki a legjobbakat. Az 58 országból érkező képek közül összesen 140 került a döntőbe.

A magyar asztrofotósok az eddigiekben is kiemelkedően teljesítettek a versenyen, de az idei év minden eddigi sikert felülmúlt: 12 magyar fotó került a döntőbe, és 5 díjat ítéltek oda hazai asztrofotósoknak, köztük két első helyezést is.

Feltóti Péter és Tóth Bence: Echoes of the Past – Galaxisok, I. helyezés

A kép az NGC 5128 galaxist ábrázolja, mely Centaurus A néven is ismert. A felvétel különlegessége, hogy rendkívüli részletességgel mutatja be a galaxis körüli árapályrendszert és a közepén található szupermasszív fekete lyukból eredő relativisztikus jetet. A fényképeket készítő Feltóti Péter és Tóth Bence egy namíbiai expedíció során azonos felszereléssel, párhuzamosan fényképeztek, majd a feldolgozás során egyesítették a felvételeket, melyeket Tóth Bence dolgozott fel. A zsűri értékelése szerint ez az asztrofotó kiemelkedő minőségben mutatja be a Centaurus A-t, kiemelve annak egyedi jellemzőit és viharos múltját.

Echoes of the Past (Fotó: Feltóti Péter és Tóth Bence)

Balázs Gábor: Shadow Peaks of Sinus Iridum – Holdunk, I. helyezés

Balázs Gábor felvétele a Hold egy lenyűgöző részletét, a 260 km átmérőjű Sinus Iridumot, vagyis „Szivárvány-öblöt” örökíti meg. Az oldalirányú napfény kiemeli a kráterek és hegyvonulatok finom részleteit, különösen a terminátor mentén megfigyelhető árnyékok és fények játékát, amely a Hold felszínének dinamikáját hangsúlyozza. A képen jól láthatóak az öblöt szegélyező kisebb kráterek és a félkör alakban szétterjedő árnyékcsúcsok. A zsűri értékelése szerint a kép nemcsak a modern asztrofotográfiai felszerelések képességeit mutatja be, de értékes betekintést is nyújt a Hold geológiájába.

Shadow Peaks of Sinus Iridum (Fotó: Balázs Gábor)

Fényes Lóránd: Venus and the Moon in Infrared – Holdunk, II. helyezés

Fényes Lóránd a 2023. november 9-i Vénusz-fedés idején készítette a kategória II. helyezését elérő fényképét. Az infravörös szűrővel készült monokróm ábrázolás különleges művészi hatást kelt, kiemelve a két égitest finom részleteit és textúráit. A kompozícióban a Hold saroktól sarokig fut át, míg a Vénusz az aranymetszés szabálya szerint helyezkedik el, egyedi egyensúlyt teremtve tudomány és művészet között.

Venus and the Moon in Infrared (Fotó: Fényes Lóránd)

Papp András: Blue Turns to Red, Our Sun Rotates – Napunk, III. helyezés

Papp András innovatív technikával készült képe a Nap felszínének mozgásait mutatja be a Doppler–Fizeau-effektus segítségével. A felvétel kék és vörös árnyalatai jelzik a plazma közeledését és távolodását, valamint a Nap forgását. A speciális, saját készítésű spektrográf alkalmazása nemcsak esztétikai élményt nyújt, hanem tudományos szempontból is értékes információkat hordoz.

Blue Turns to Red, Our Sun Rotates (Fotó: Papp András)

Tóth Bence: Antares Region – Csillagok és ködök, III. helyezés

Tóth Bence Namíbiából készült felvétele az Antares csillag környezetének gazdag por- és gázfelhőit mutatja be. A kép a déli égbolt egyik legszínesebb régióját ábrázolja, ahol a különböző ködök és csillagközi anyag finom részletei tárulnak fel. A nagy látómező eléréséhez teleobjektívet és mozaiktechnikát alkalmazott.

Antares Region (Fotó: Tóth Bence)

Döntőbe került magyar felvételek

The Lobster Nebula – Csillagok és ködök (Fotó: Feltóti Péter)

Heaven is Remote – Asztrotájkép (Fotó: Hoszáng Péter)

Cloud Symphony – Csillagok és ködök (Fotó: Mag István)

The Forked-tailed Comet C/2023 P1 (Nishimura) – Bolygók, üstökösök, kisbolygók (Fotó: Majzik Lionel)

Phoenix – Csillagok és ködök (Fotó: Tóth Bence)

Misty Mountains – Csillagok és ködök (Fotó: Tóth Bence)

The Blue Details of M45: The Pleiades – Legjobb újoncok (Fotó: Biliczki Sándor)

Az abszolút győztes