Különleges jelenetek a mélytengerből

Különleges lények, tájak és jelenetek a mélytengerből egy brit–francia fotós és szerző kameráján és egyedi, különleges látásmódján keresztül.

Henley Spiers így jellemzi a fotózást, a búvárkodást:

„Ma úgy érzem, hogy valamivel közelebb kerültem a dokumentumfotózáshoz, a képzőművészeti elemek segítségével. Úgy gondolom, hogy a búvárkodás sokkal inkább hasonlít a meditációhoz, mint a sporthoz. A víz alatti tartózkodás egyedülálló lehetőség arra, hogy elmerüljünk egy másik világban, és közel kerüljünk néhány fantasztikus vadvilághoz. A fotózás fokozta a szépség iránti megbecsülésemet, és olyan mértékben lelassított, hogy boldogan tölthetek órákat egyetlen hal megfigyelésével. A mozgás használata megragadja a víz alatti élet dinamizmusát, és elválasztja a gyönyörű tárgyat a háttértől. A Föld, ahogy Arthur C. Clarke rámutatott, szokatlan névválasztás bolygónk számára, mivel az Óceán sokkal helyesebb lenne. Az élet mind a földön, mind a vízben folyamatosan változik, legyen az jó vagy rossz, és a fényképezés a mindig jelen lévő szépség illúzióját keltheti.”

Annak érdekében, hogy megakadályozzuk bolygónk tönkretételét, itt az ideje, hogy változtassunk szokásainkon, és elkezdjünk jobban gondoskodni bolygónk jelenéről

– tette hozzá.

Henley professzionális pályafutását az óceánban kezdte búvároktatóként, majd a Fülöp-szigeteken, Indonéziában és Saint Luciában dolgozott. Később beleszeretett a víz alatti képekbe, és főállású fotózásra váltott. Azóta számos díjnyertes képsorozatot gyűjtött össze, köztük több kategóriagyőzelmet is az Underwater Photographer of the Year, illetve a Natural History Museum Wildlife Photographer of the Year díját. Fényképeit többek között a BBC Wildlife Magazine, a The Guardian és a The Economist publikálták, kétnyelvű íróként pedig számos, vadvilággal és búvárkodással foglalkozó magazinban publikált. Emellett óceáni vadvilági kirándulásokat is szervez, és számos óceánvédelmi szervezettel működött együtt, köztük a Blue Marine Foundationnel és a Marine Conservation Societyvel.

Henley Spiers képeit itthon is láthatják az érdeklődők a csákvári FotoKozma Fesztiválon, a Vértes Múzeum kerítésén lévő, ingyenesen látogatható kültéri kiállításon, további tizenöt kiállítás mellett.

Pókráktámadás! – Az agresszív pókrák felemelkedik, és ollóit mutatja. Devon, Anglia, Egyesült Királyság (Fotó: Henley Spiers)

Tengeri Szula – Egy északi szula úszik a búvár tengeri madarak által létrehozott buborékok művészi jégesőjében. Shetland, Skócia, Egyesült Királyság (Fotó: Henley Spiers)

A legritkább pingvin – A galápagosi pingvin, amely az egyenlítői fehér homokos strandokon úszkál, mind termetét, mind populációját tekintve kicsi, ezek a világ legritkább pingvinjei. Galápagos-szigetek, Ecuador (Fotó: Henley Spiers)

Játék a sárgacsíkos gömbhallal – A kaliforniai oroszlánfóka-kölykök egy szerencsétlen gömbhallal játszanak, fel-alá húzzák a vízben. Baja California Sur, Mexikó (Fotó: Henley Spiers)

Üvöltés – Kaliforniai oroszlánfóka játékosan üldöz egy raj szardíniát. Baja California Sur, Mexikó (Fotó: Henley Spiers)

Kék gombos esernyő – Rendkívül ritka találkozás egy fiatal hallal, amely egy kék gombot használ menedékként a nyílt óceán közepén. Csendes-óceán keleti része, Costa Rica (Fotó: Henley Spiers)

Tengeri leguán – A tengeri leguán a világ egyetlen vízi gyíkja és a szigetvilág egyik legikonikusabb endemikus faja. Galápagos-szigetek, Ecuador (Fotó: Henley Spiers)

Cápacsomag – A sárgás dajkacápa átúszik a rezes domolykórajon, és nem mutat érdeklődést a kisebb halak vadászata iránt. Vaavu-atoll, Maldív-szigetek (Fotó: Henley Spiers)

Bohóchal és a repülőgéproncs – Egy hamis bohóc kökörcsinhal néz vissza a kamerába, mögötte egy rejtélyes, homokban pihenő repülőgép roncsa. Cebu, Fülöp-szigetek (Fotó: Henley Spiers)