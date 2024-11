Vészkiáltás, hogy változtassunk megszokott, kényelmes életünkön

Kezünkben a Föld – 3.díj – Dulai Dávid: Love is all – 2022. decemberében meglátogattam a Dél-Koreában, Szöul-ban élő testvéremet. A városnéző sétáink alkalmával feltűnt, hogy a Jongno-gu negyedben csordogáló Cheonggyecheon vízfolyás mentén több vízimadár is megfigyelhető a belváros kellős közepén. Ezért másnap már a fotós felszerelést is magammal vittem. A mesterséges fényforrások hatása már ismert az állatvilág bioritmusára. A felhőkarcolókon elhelyezett LED reklámtáblák fénye bevilágítja a patak vízét is, így a gémfélék éjszaka is kényelmesen tudnak halászni. Egy, a gyalogosok által felzavart szürkegémet követtem le a teleobjektívvel, ahogy távozott a felhőkarcolók reklámtáblái között. Mivel a LED-falon mozgókép reklámokat raktak ki, a fotósorozatból ezen az egy fotón szerepelt ez a háttér

(Fotó: Dulai Dávid / Saubermacher - Az Év Természetfotósa 2024 / naturArt)