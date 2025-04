Különleges időutazás révén bepillanthatunk a múltba

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum közös projektje különleges módon hozza közel a magyar népi kultúrát a közönséghez. A Korzó kávéházban megnyíló Fotókon a hagyomány című kiállítás képein keresztül különleges időutazás során pillanthatunk a múltba.

A kiállított fotók nem csupán pillanatfelvételek: a falusi életképek megragadásával új dimenzióban mutatják be a népművészetet. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosait a Skanzen festői környezetében egyszerre fiktív és valóságos élethelyzetekben örökítik meg a fotográfiák. Az autentikus környezet tökéletes hátteret biztosít a táncosoknak, akik ezúttal nem a színpadon, hanem a mindennapi népi élet szereplőiként kelnek életre a fotókon. Cseke Csilla fényképei megidézik a múlt atmoszféráját, miközben új perspektívát kínálnak a hagyományok megőrzésére és kortárs megjelenítésére.

Az volt a célom, hogy ne csupán egy elkapott pillanatot örökítsek meg, hanem azt az érzést is, amely a szereplőkben megfogalmazódott. Az egyik legkedvesebb képemen egy fiatal anya dajkálja csecsemőjét – ő nem más, mint Eredics-Fekete Zsuzsanna, az együttes énekes-táncművésze, aki a valóságban is háromgyermekes édesanya. Talán épp ezért volt számára ennyire természetes ez a szerep: nemcsak színpadon, hanem az életben is mélyen átélt élményei köszönnek vissza a képen. A lágy fények és a meghitt pillanat egyszerre időtlen és személyes. Ezen keresztül is azt szeretném megmutatni, hogy a hagyomány nem csupán a régi táncokban él tovább, hanem az élet legapróbb mozzanataiban is